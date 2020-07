अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, बंद हुआ साउंड एंड विजन डबिंग स्टूड़ियो

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और उनके बेटे अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) का कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए है। अमिताभ और अभिषेक दोनों को शनिवार रात (11 जुलाई) को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के अनुसार, दोनों कलाकारों की सेहत अभी ठीक बताई जा रही है। नानावती अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए कहा है कि अमिताभ और अभिषेक बच्चन की सेहत अभी स्थिर है और दोनों को अस्पताल की आइसोलेशन यूनिट में रखा गया है। कुछ देर पहले जानकारी सामने आई कि जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन अब इस सबके चलते रिकॉर्डिंग के लिए मशहूर साउंड एंड विजन डबिंग स्टूडियो (sound n vision dubbing studio) को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है।

आपको बता दें कि अभिषेक ने हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्मपर डेब्यू किया है। उनकी वेब सीरीज ‘ब्रीद 2’ हाल ही अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। इस सीरीज के लिए अभिषेक ने जिस स्टूडियो में डबिंग की थी उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। कोमल ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘साउंड और विजन डबिंग स्टूडियो को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभिषेक बच्चन ने वहां कुछ दिन पहले वेब सीरीज ब्रीद के लिए डबिंग की थी। ब्रीद इनटू द शैडो’।

Sound N Vision dubbing studio closed temporarily as Abhishek Bachchan had, just a few days back, dubbed there for his web series, ‘Breathe: Into The Shadows’.