Sourav Ganguly को आया हार्ट अटैक, Virat Kohli ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

नई दिल्ली | भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को अचानक दिल का दौरा (Heart attack) पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरव गांगुली को अभी आईसीयू में रखा गया है। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सौरव की हार्ट सर्जरी भी की जाने की बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया (social media) पर सौरव की तबीयत अचानक खराब होने से हलचल मच गई है। फैंस से लेकर क्रिकेट जगत के लोग उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी सौरव गांगुली के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।

विराट ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा- आपके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। जल्द ही ठीक हो जाएं आप। सौरव गांगुली की उम्र अभी मात्र 48 साल है और उनके हार्ट अटैक ने सभी को हैरान परेशान हो गए हैं।

Praying for your speedy recovery. Get well soon 🙏 @SGanguly99