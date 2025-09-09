साउथ सिनेमा और बॉलीवुड में क्या है अंतर, दोनों ही इंडस्ट्री में काम कर चुकी एक्ट्रेस ने कह दी ये बात

बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा की तुलना पर सई ने कहा, "दोनों में काम करने का मौका मिलने के बाद मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री की अपनी एक अलग कार्यशैली और जादू होता है। बॉलीवुड असाधारण भावनाओं और कहानियों को पेश करने के तरीके का जश्न मनाता है, जबकि साउथ में मैंने अनुशासन की एक अद्भुत भावना और कला के प्रति गहरा सम्मान देखा है, जिसकी मैं सचमुच प्रशंसा करती हूं। दोनों ही दुनिया ने मुझे अलग-अलग तरीकों से आकार दिया है। मेरे लिए यह खुद को निखारने का मौका भी है, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे दोनों इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला है।"