तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने शुरू किया फ्री कोरोना वैक्सीन अभियान

मुंबई। साउथ के सुपरस्टार चिंरजीवी कोरोना काल में बेहद सक्रिय रहे हैं। पिछले साल भी इस संकट के दौरान अभिनेता ने लोगों की बढ़चढ़कर मदद की थी। इस बार भी एक्टर पीछे रहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हैदराबाद के सिने वर्कर्स और पत्रकारों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे।

सिने वर्कर्स और पत्रकारों को फ्री वैक्सीन

अपने सोशल मीडिया पर इस बात की घोशणा करते हुए चिरंजीवी ने कहा कि आओ हम सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें और सेफ रहें।’ बता दें कि सिने वर्कर्स और पत्रकारों को फ्री वैक्सीन लगवाने का ये अभियान अपोलो 24/7 और कोरोना क्राइसिस चैरिटी एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित होगा। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया मैसेज में अपील की है कि वैक्सीन लगवाने के इच्छुक कलाकार और पत्रकार अपना रजिस्ट्रेशन जल्द करवा लें। टीका लगाने का यह अभियान गुरूवार से ष्शुरू हुआ। इसमें 45 साल से अधिक के सिने वर्कर्स और पत्रकारों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। यह अभियान एक माह तक चलेगा।

Thank you for your kind acknowledgement Madam Governor@DrTamilisaiGuv , on behalf of #CCC. Your appreciation means a lot to every member who is contributing to this initiative through #CoronaCrisisCharity ( #CCC) https://t.co/n6vgeCuznp