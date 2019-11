'ट्रिपल आर' में इंटरनेशनल एक्टर्स की एंट्री, अजय और एनटीआर के साथ मचाएंगे धमाल

एस एस राजामौली की फिल्म 'आर.आर.आर' 70 फीसदी शूटिंग पूरी हो चुकी है। आलिया भट्ट,अजय देवगन,एनटीआर और राम चरण अभिनीत यह फिल्म एक पीरियड ड्रामा है। अब इस फिल्म में विदेशी एक्टर्स की एंट्री हुई है। ब्रिटिश अभिनेत्री ओलिविया मॉरिस फिल्म में एनटीआर के साथ नजर आएंगी। वहीं अभिनेता एलिसन डूडी और रे स्टीवेन्सन को फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका के लिए साइन किया गया है।

हाल ही इस फिल्म से कुछ पोस्टर जारी किए हैं। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्विटर पर करैक्टर पोस्टर को शेयर किया है। एलिसन एक आयरिश अभिनेत्री है जो 'ए व्यू टू किल' और 'इंडियाना जोन्स' और 'द लास्ट क्रूसेड' जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। अभिनेता रे स्टीवेन्सन 'थोर' और 'किंग आर्थर' के साथ कई अन्य लोकप्रिय टीवी शो में नजऱ आ चुके हैं।

International stars Ray Stevenson and Alison Doody in SS Rajamouli's #RRRMovie... Stars Jr NTR, Ram Charan, Alia Bhatt and Ajay Devgn... 2020 release in 10 languages. #RRR pic.twitter.com/MyxuvZESDb