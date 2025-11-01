ऑउटसाइडर का दर्द: साढ़े तीन साल की उम्र में एक्टर ने पिता को खोया, बेटे को स्टार बनाने के लिए मां आज भी कर रही है संघर्ष

पत्रिका से सौरभ मल्ल ने उनकी कला, मेहनत और बॉलीवुड के भविष्य पर केंद्रित एक विस्तृत बातचीत की। एक्टर ने बताया कि उनके लिए सब कुछ मां ही हैं। पिताजी के देहांत के बाद मां ने घर संभाला। वह नौकरी (जॉब) पर जाने लगीं, जो अब तक जारी है। मुझे पढ़ाया-लिखिया। बचपन से लेकर अब तक, उन्होंने (मां) किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। हम लोग साधारण परिवार से हैं। मां का कोविड के दौरान नौकरी छूट गई थी। जो कुछ पैसे कलेक्ट हुए थे वो भी खर्च हो गए। मैंने भी पढ़ाई के दौरान जॉब किया। घर के खर्च में हाथ बटाया। मैंने दमदम मोतीझील रवींद्र महाविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की डिग्री पूरी की। पश्चिमी नृत्य (Western Dance) का प्रशिक्षण लिया और मंच प्रदर्शनों में भाग लिया।