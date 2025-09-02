Suhana Khan पर आई मुसीबत, शिकायत हुई दर्ज, गांव की 3 बहनों से जुड़ा है पूरा मामला…

Suhana Khan Property Dispute: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं कभी अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। दरअसल, सुहाना खान अपनी अलीबाग में जमीन के सौदे को लेकर मुश्किल में पड़ गई हैं। अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
सुहाना खान को लेकर खबर है कि उन्होंने करोड़ों की जमीन बिना अनुमति के खरीदी है। सुहाना ने अलीबाग के थल गांव में 12.91 करोड़ रुपये में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। जो मूल रूप से सरकार का है और उसी जमीन को सरकार ने गांव के किसानों को खेती के लिए अलॉट की गई थी।
सुहाना खान की जमीन और पूरे बिक्री मामले की जांच चल रही है। अलीबाग तहसीलदार से एक निष्पक्ष रिपोर्ट मांगी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुहाना खान ने यह जमीन तीन बहनों -अंजलि, रेखा और प्रिया से खरीदी थी, जिन्हें यह जमीन उनके माता-पिता से विरासत में मिली थी, लेकिन अब इसी जमीन पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं सुहाना ने जमीन खरीदते समय 77.46 लाख की स्टैंप ड्यूटी भी दी थी।
इस मामले में रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संदेश ने आदेश दिया है कि रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही सुहाना खान ने जो करोड़ों की डील की है, उसकी जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी। दरअसल जमीन खरीदते वक्त जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, उसमें सुहाना खान को किसान दिखाया गया था।