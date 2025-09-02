Suhana Khan पर आई मुसीबत, शिकायत हुई दर्ज, गांव की 3 बहनों से जुड़ा है पूरा मामला…

सुहाना खान की जमीन और पूरे बिक्री मामले की जांच चल रही है। अलीबाग तहसीलदार से एक निष्पक्ष रिपोर्ट मांगी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुहाना खान ने यह जमीन तीन बहनों -अंजलि, रेखा और प्रिया से खरीदी थी, जिन्हें यह जमीन उनके माता-पिता से विरासत में मिली थी, लेकिन अब इसी जमीन पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं सुहाना ने जमीन खरीदते समय 77.46 लाख की स्टैंप ड्यूटी भी दी थी।