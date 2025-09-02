Bigg Boss 19:  फरहाना भट्ट और नीलम गिरी ने मचाया घर में बवाल, ‘2 पैसे की औरत’ जैसे शब्द किए इस्तेमाल 

बिग बॉस के घर में इसके बाद भी हंगामा जारी रहा। किचन में नेहल खाना बना रही थीं, तभी तान्या ने आकर कहा कि नाश्ता बनते ही उन्हें तुरंत बताया जाए। नेहल ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। तभी फरहाना किचन में आती हैं और गलती से कुछ खाना गिरा देती हैं। जब उन्हें खुद सफाई करने को कहा जाता है, तो वह बशीर से उलझ जाती हैं और उन्हें 'घटिया इंसान' कह डालती हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक-दूसरे का सामान फेंकने लगते है।