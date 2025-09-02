Bigg Boss 19:  फरहाना भट्ट और नीलम गिरी ने मचाया घर में बवाल, ‘2 पैसे की औरत’ जैसे शब्द किए इस्तेमाल 

Bigg Boss 19 Update: टीवी का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस' के घर में ड्रामा और लड़ाई-झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर बहसबाजी देखने को मिली है, जिसकी शुरुआत घर के काम को लेकर हुई और बात गाली-गलौज तक पहुंच गई।
बिग बॉस 19 के घर में ये सारा हंगामा तब शुरू हुआ जब तान्या मित्तल ने स्मोकिंग रूम साफ करने से मना कर दिया। इस मामले पर जीशान कादरी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तान्या से लड़ाई शुरू कर दी, कहा कि अगर वह काम नहीं करेंगी, तो उन्हें खाना भी नहीं दिया जाएगा। जब कुनिका ने तान्या का पक्ष लिया, तो बशीर ने उन्हें बीच में दखल न देने की सलाह दे डाली, क्योंकि कुनिका अब घर की सदस्य हैं कैप्टन नहीं।
फरहाना भट्ट और नीलम के बीच तान्या को लेकर बहस हो जाती है। दरअसल, होता क्या है कि पहले नीलम और जीशान के बीच तीखी बहस चल रही थी, तभी फरहाना ने बीच में आकर नीलम को चिढ़ाते हुए कहा दो पैसे की औरत। नीलम यह सुनकर हैरान रह गईं और रोने लगी। जब नीलम ने इस बारे में तान्या और कुनिका को बताया तो वे दोनों भी काफी भड़क गई।
बिग बॉस के घर में इसके बाद भी हंगामा जारी रहा। किचन में नेहल खाना बना रही थीं, तभी तान्या ने आकर कहा कि नाश्ता बनते ही उन्हें तुरंत बताया जाए। नेहल ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। तभी फरहाना किचन में आती हैं और गलती से कुछ खाना गिरा देती हैं। जब उन्हें खुद सफाई करने को कहा जाता है, तो वह बशीर से उलझ जाती हैं और उन्हें 'घटिया इंसान' कह डालती हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक-दूसरे का सामान फेंकने लगते है।
वहीं, फरहाना की कुनिका से भी जमकर लड़ाई हुई। जब कुनिका ने फरहाना के मुंह को 'पॉटी माउथ' कहा, तो फरहाना ने जवाब में उनके बच्चों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस पर कुनिका ने उन्हें चेतावनी दी कि वह उनकी लड़ाई में परिवार को न घसीटें। ‘बिग बॉस' के घर में हर दिन बढ़ते ये झगड़े फैंस के लिए मसाला बने हुए हैं, लेकिन कंटेस्टेंट्स के बीच की दूरियां साफ नजर आ रही हैं। 1 हफ्ते में कंटेस्टेंट का ये हाल है तो आगे देखना होगा कि क्या-क्या होता है।