शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान ने डीप नेक टॉप में बिखेरा अपने हुस्न का जलवा, वायरल हुई फोटो

नई दिल्ली। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की दुनियाभर में फैन फॉलोइंग हैं। उनके साथ-साथ उनका परिवार भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। खासतौर पर किंग खान की लाडली बेटी सुहाना खान। सुहाना ने अभी फिल्मों में कदम नहीं रखा है लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी स्टार से कम नहीं है। उनकी फोटोज़ और वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। अक्सर उनके बोल्ड लुक की तस्वीरों के कारण वह चर्चा में आ जाती हैं। अब एक बार फिर किंग खान की लाडली सुर्खियों में आ गई हैं। उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर धमाल मचा कर रखी हुई हैं।

दरअसल, सुहाना खान को इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इस कारण वह अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं और उनके साथ अपनी तस्वीरें व वीडियो शेयर करती रहती हैं। इसी बीच अब सुहाना की एक तस्वीर ने फैंस के होश उड़ा दिए है। इस तस्वीर को सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। तस्वीर में वह मिरर सेल्फी लेती दिख रही हैं। सुहाना ने ब्लैक कलर की डीप नेक टॉप के साथ ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है।

ये भी पढ़ें: शॉर्ट्स के साथ शाहरुख खान की लाडली सुहाना के ग्लैमरस अंदाज के लोग हुए फैन, तस्वीरें हुईं वायरल

ब्लैक आउटफिट में सुहाना का लुक देखते ही बनता है। वह हमेशा की तरह बेहद हॉट एंड ग्लैमरस लग रही हैं। तस्वीर में उनके हाथ में मोबाइल के साथ एक छोटा सा बैग भी नजर आ रहा है। उनके इस बैग की कीमत सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। उनके इस बैग की कीमत ३२ हजार से ज्यादा बताई जा रही है। उनकी ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें: जब फंस गई थी ऐश्वर्या राय की ड्रेस, अमिताभ बच्चन ने ऐसे की ठीक

बता दें कि सुहाना खान सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी व्हाइट टॉप के साथ तस्वीर शेयर की थी। जिसमें उनका लुक काफी स्टनिंग लग रहा था। उनकी इस तस्वीर पर ढाई लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। इन दिनों सुहाना खान न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रही हैं। वह New York University’s Tisch School Of The Arts से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। इस बीच कुछ वक्त पहले ये खबर आई थी कि सुहाना जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू कर सकती हैं। खबरों के मुताबिक, उनका ये प्रोजेक्ट करण जौहर के प्रोडक्शन में होगा और इसे जोया अख्तर डायरेक्ट करेंगी। हालांकि, फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।