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सनी देओल का दमदार स्वैग! ‘जाट’ का थीम सॉन्ग हुआ रिलीज

Jaat Theme Song: सनी देओल और रणदीप हुड्डा स्टारर अपकमिंग एक्शन फिल्म 'जाट' का थीम सॉन्ग अब रिलीज हो चुका है। जिसमें गदर फेम एक्टर देशी स्टाइल में गर्दा उड़ा रहे हैं।

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मुंबई

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Saurabh Mall

Apr 08, 2025

Sunny Deol Jaat Theme Song Out

Sunny Deol Jaat Theme Song Out

Sunny Deol Jaat Theme Song Out: सनी देओल और रणदीप हुड्डा स्टारर अपकमिंग एक्शन फिल्म 'जाट' का थीम सॉन्ग अब रिलीज हो चुका है। जिसमें गदर फेम एक्टर देशी स्टाइल में गर्दा उड़ा रहे हैं। जोश से भरे इस ट्रैक में सनी देओल का दमदार स्वैग और उनकी एग्रेसिव एनर्जी साफ झलकती है।

गदर जैसा क्रेज

गाने के हर बीट पर सनी देओल आत्मविश्वास और जुनून देखने लायक हैं। उनका यह अंदाज़ एक पॉवरफुल जाट किरदार की ताकत और तेवर को बखूबी पेश करता है। इस थीम सॉन्ग में देसी एक्शन और सनी देओल के क्लासिक स्टाइल का जबरदस्त मेल देखने को मिला है, जिसने फैंस के बीच गदर जैसा क्रेज पैदा कर दिया है।

देशी स्टाइल में नजर आए अभिनेता

‘जाट थीम सॉन्ग’ में सनी देओल कुर्ता, पायजामा के साथ पगड़ी पहने दिखाई दिए। सनी देओल ने भी इंस्टाग्राम पर गाने को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, " सबसे प्यारी, जाट की यारी। जाट से दुश्मनी, पड़ेगी भारी। दमदार ‘जाट थीम सॉन्ग’ जारी हो चुका है।"

‘जाट थीम सॉन्ग’ से पहले निर्माताओं ने फिल्म से 'टच किया' और 'ओह रामा श्री रामा' गाने को जारी किया था।

थमन एस द्वारा तैयार गीत 'ओह रामा श्री रामा' को 6 अप्रैल को राम नवमी के शुभ अवसर पर निर्माताओं ने वाराणसी के नमो घाट पर रिलीज किया। इस कार्यक्रम में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह और निर्माता टीजी विश्व प्रसाद भी शामिल हुए।

इससे पहले, निर्माताओं ने डांस नंबर ‘टच किया’ रिलीज किया था, जिसमें अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह के साथ थिरकती नजर आईं थीं।

10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार ‘जाट’

'जाट’ का निर्देशन गोपीचंद मलिनेनी ने किया है। सनी देओल के साथ फिल्म में रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, सैयामी खेर और रेजिना कैसंड्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा खतरनाक खलनायक 'रणतुंगा' के किरदार में नजर आएंगे।

जानकारी के अनुसार अपने खलनायक के किरदार के लिए रणदीप हुड्डा ने अपने बाल बढ़ाए और अपनी बॉडी पर काम किया ताकि उनका किरदार अधिक खतरनाक दिख सके। फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने मिलकर किया है।

'जाट' हिंदी के साथ ही तमिल और तेलुगू में 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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सनी देओल

Updated on:

31 Mar 2026 05:59 pm

Published on:

08 Apr 2025 06:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सनी देओल का दमदार स्वैग! ‘जाट’ का थीम सॉन्ग हुआ रिलीज

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