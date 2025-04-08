सनी देओल का दमदार स्वैग! ‘जाट’ का थीम सॉन्ग हुआ रिलीज

गाने के हर बीट पर सनी देओल आत्मविश्वास और जुनून देखने लायक हैं। उनका यह अंदाज़ एक पॉवरफुल जाट किरदार की ताकत और तेवर को बखूबी पेश करता है। इस थीम सॉन्ग में देसी एक्शन और सनी देओल के क्लासिक स्टाइल का जबरदस्त मेल देखने को मिला है, जिसने फैंस के बीच गदर जैसा क्रेज पैदा कर दिया है।