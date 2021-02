Sunny Leone ने एक बार फिर बोल्ड फोटोशूट से बटोरीं सुर्खियां, स्विमिंग पूल में दिए हॉट पोज़

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन फैंस के साथ अपनी बोल्ड तस्वीरें साझा करती रहती हैं। अपनी बोल्ड तस्वीरों के चलते सनी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब एक बार फिर एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है। सनी ने स्विमसूट पहनकर हॉट पोज़ दिए हैं।

इन तस्वीरों को सनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Sunny Leone Instagram) से शेयर किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सनी येलो कलर के स्विमसूट में नजर आ रही हैं। स्विमिंग पूल में सन ग्लासेस पहने एक्ट्रेस जबरदस्त अंदाज में पोज़ देती दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सनी ने कैप्शन में लिखा, 'आपका सोमवार का आकर्षण।' सनी की इन तस्वीरों पर अब तक 12 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही, फैंस कमेंट कर जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं।

इससे पहले सनी ने अपनी साउथ इंडियन लुक (Sunny In South Indian Look) में तस्वीरें शेयर की थीं। उन्होंने पिंक कलर का ब्लाउज़ और धोती पहनी हुई है जिसके साथ उन्होंने माथे पर पिंक कलर की बिंदी लगाई हुई है, जो उनके लुक पर चार चांद लगाने का काम कर रही है। केरल की पारंपरिक ड्रेस में सनी बेहद खूबसूरत लग रही थीं। तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ‘भगवान के अपने देश केरल से मुझे प्यार हो गया’।

In love with God's own country - #Kerala 😍 pic.twitter.com/LLTa16Mrn1