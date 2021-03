सनी लियोनी ने Splitsvilla X3 का प्रोमो किया शेयर, वीडियो में एक्ट्रेस ने अपनी बोल्डनेस से लगाई आग

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) इन दिनों अपने अपमकिंग शो Splitsvilla X3 को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। यह शो एमटीवी पर टेलीकास्ट होता है। काफी वक्त से सनी इस शो को होस्ट करती आ रही हैं। अब शो का नया सीजन टेलीकास्ट होने वाला है। सनी काफी दिनों से केरल में इसकी शूटिंग कर रही थीं। ऐसे में अब उन्होंने शो का प्रोमो वीडियो शेयर किया है।

साउथ इंडियन लुक में ढाया कहर

इस प्रोमो वीडियो को सनी ने अपने ट्विटर अकाउंट (Sunny Leone Twitter) से शेयर किया है। वीडियो में उनका बेहद ही हॉट अंदाज देखने को मिल रहा है। साउथ इंडियन लुक में कभी जंगल में मसाल पकड़े हुए नजर आ रही हैं। तो कभी नाव के ऊपर दिलकश अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। सनी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "क्या आप तैयार हैं प्यार के दो पहलुओं को देखने?" इसके साथ ही, सनी ने बताया कि शो कल से शाम सात बजे शुरू हो रहा है। इस शो को सनी रणविजय सिंह के साथ होस्ट करेंगी।

Are you ready to witness the 2 sides of Love😍? @MTVSplitsvilla #SplitsvillaX3 starts tomorrow at 7pm on @mtvindia!!#SunnyLeone #MtvSplitsvilla @rannvijaysingha @justvoot pic.twitter.com/x77u3D6TXu