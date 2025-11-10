सीढ़ी से टकराकर औंधे मुंह गिरे सुपरस्टार जितेंद्र, सामने आया वीडियो

Jeetendra Falls On The Ground: बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार जितेंद्र 10 नवंबर को दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस दौरान 85 साल के एक्टर जब अपनी कार से आराम से उतर रहे थे, तो वहां मौजूद पत्रकारों की ओर मुस्कुराते हुए बढ़े। लेकिन तभी वे एक सीढ़ी से फिसलकर जमीन पर गिर पड़े।