बॉलीवुड

सीढ़ी से टकराकर औंधे मुंह गिरे सुपरस्टार जितेंद्र, सामने आया वीडियो

Jeetendra Falls Video: जरीन खान की प्रार्थना सभा में बॉलीवुड सुपरस्टार जितेंद्र सीढ़ी से टकराकर जमीन पर धड़ाम से गिर गए, उनका वीडियो भी सामने आया है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 10, 2025

Jeetendra Falls On The Ground

सीढ़ी से टकराकर जमीन पर धड़ाम से गिरे जितेंद्र (सोर्स: IANS)

Jeetendra Falls On The Ground: बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार जितेंद्र 10 नवंबर को दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस दौरान 85 साल के एक्टर जब अपनी कार से आराम से उतर रहे थे, तो वहां मौजूद पत्रकारों की ओर मुस्कुराते हुए बढ़े। लेकिन तभी वे एक सीढ़ी से फिसलकर जमीन पर गिर पड़े।

मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी, फोटोग्राफर और दर्शक तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। वीडियो में साफ देखा है कि जीतेंद्र हल्का सा फिसल गए और धड़ाम से गिर गए। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई।

थोड़ी ही देर बाद अभिनेता खुद उठ खड़े हुए और अपने गिरने पर हंसतेसते हुए मजाक किया। उन्होंने वहां मौजूद फोटोग्राफरों से भी मुस्कुराते हुए बातें कीं और एक बार फिर गिरने की एक्टिंग की। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र भले ही 85 हो, लेकिन उनका जिंदादिल अंदाज अब भी वैसा ही है।

Video:

जरीन खान के बारे में बात करें तो, उनका 7 नवंबर को निधन हो गया था। इस खबर ने पूरे बॉलीवुड जगत को झकझोर कर रख दिया था। जैसे ही यह खबर फैली, बॉलीवुड हस्तियां सीधे जायद के घर उनकी मां को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंच गईं। जरीन 81 वर्ष की थीं।

अभिनेता जैकी श्रॉफ, बॉलीवुड सितारे बॉबी देओल, सोनल चौहान और भाग्यश्री, निर्देशक मधुर भंडारकर और कई अन्य लोग जायद के घर उनकी मां को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे।

जिन लोगों को यह नहीं पता, उन्हें बता दें कि जरीन खान अभिनेता संजय खान की पत्नी और सुजैन खान, फराह खान अली और सिमोन अरोड़ा की मां थीं। वह बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की पूर्व सास भी थीं, जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी बेटी सुजैन से शादी की थी।
(सोर्स: IANS)

Updated on:

10 Nov 2025 09:40 pm

Published on:

10 Nov 2025 09:39 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सीढ़ी से टकराकर औंधे मुंह गिरे सुपरस्टार जितेंद्र, सामने आया वीडियो

