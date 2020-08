Sushant Death Case: ED का सख्त रवैया देख Rhea Chakraborty ने बदला अपना फैसला, भाई के साथ पहुंची प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को आज प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के सामने पेश होना था। लेकिन बीती रात रिया ने ईमेल के जरिए आज यानी 7 अगस्त को पेश होने से इंकार कर (Rhea refused to appear infront of ED) दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीख तक का समय मांगा था। लेकिन ईडी के सख्त रवैये के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शॉविक चक्रवर्ती प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंच गए (Rhea Chakraborty Shauvik Chakraborty reached ED office after summon) हैं। रिया अपने भाई के साथ ईडी के दफ्तर के अंदर जाती हुई दिखाई दी। बता दें कि रिया चक्रवर्ती को जांच एजेंसी की तरफ से 7 अगस्त के लिए पूछताछ का समन भेजा गया था। सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमें गंभीर आरोपों के साथ पैसों की बड़ी हेरा-फेरी का मामला शामिल था। ईडी तब से ही मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल (Money Laundering case against Rhea Chakraborty) से इसमें जांच कर रही है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग तक का समय मांगा था (Rhea asked time till SC hearing) जिसे ईडी ने सख्त रवैये के साथ खारिज कर दिया था। इसके अलावा ईडी ने उनके खिलाफ भेजे गए समन की अवमानना का मामला दर्ज करने की भी बात कही (Earlier ED to register Rhea absence as non-compliance of summon) थी। जिसके बाद रिया चक्रवर्ती ने अपना रुख बदला और अब अपने भाई के साथ ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं।

#SushantSinghRajput death case: Rhea Chakraborty arrives at Enforcement Directorate (ED) office in Mumbai.



ED rejected her earlier request that the recording of her statement be postponed till Supreme Court hearing. pic.twitter.com/MIWYlYMXhT — ANI (@ANI) August 7, 2020

क्या पूछताछ कर सकती है ईडी?

आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शॉविक चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने को लेकर पूछताछ (ED interrogate on 15 crore transaction to Rhea Chakraborty) की जा सकती है। इसके अलावा रिया की सालाना इनकम के हिसाब से उनकी महंगी प्रॉपर्टीज पर भी सवाल (Questioned on Rhea Chakraborty property) किया जा सकता है। रिया से उनके परिवार की भी पूरी जानकारी ली जाएगी क्योंकि उनके अलावा परिवार के खिलाफ भी सुशांत के पिता केके सिंह ने एफआईआर करवाई है। रिया से पूछा जा सकता है कि उन्होंने आखिर सुशांत से अब तक कितने पैसे लिए? मुंबई में रिया के दो फ्लैट (Rhea Chakraborty two flats) हैं जिनकी कीमत करोड़ों में हैं तो इसके लिए उनके पास पैसा कहां से आया इस पर भी सवाल किया जा सकता है। रिया पर सुशांत के क्रेडिट, डेबिट और पिन पासवर्ड (Rhea had Sushant debit, credit card) रखने का भी आरोप है जिसको लेकर भी सवाल किया जा सकता है कि क्या वो एक्टर के बैंक अकाउंट्स हैंडल करती थीं। अगर ऐसा था तो क्यों? रिया से उनकी जुड़े सभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी मांगी जा (ED could asked Rhea bank details) सकती है।

Enforcement Directorate (ED) summons Shruti Modi, former business manager of #SushantSinghRajput, asking her to appear before them today.



ED also asks Sushant's friend Siddharth Pithani to appear before the agency tomorrow, 8th August. pic.twitter.com/K8BZUry3lo — ANI (@ANI) August 7, 2020

सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ

सुशांत की पूर्व मैनेजर और रिया की क्लोज फ्रेंड श्रुति मोदी (Shruti Modi) से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा सुशांत के फरार बताए जा रहे दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ (ED will interrogate Siddharth Pithani) कर सकता है। गौरतलब हो कि सिद्धार्थ बता चुके हैं कि वो सुशांत के फाइनेंशियल काम को मैनेज करते थे। जिसको लेकर ईडी ने उन्हें कल यानी 8 अगस्त को बुलाया है।

क्यों ईडी कर रही है पूछताछ?

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने मुंबई पुलिस के ढीले रवैये के बाद पटना में रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार और सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने रिया और उसके परिवार पर अपनी कम्प्लेन में गंभीर आरोप (Serious allegations on Rhea Chakraborty) लगाए थे। जिसमें सुशांत को प्यार के जाल में फंसाने, उसके पैसों का इस्तेमाल करने, मानसिक तौर पर उन्हें बीमार करने और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन सभी बातों के बाद सुशांत के बैंक अकाउंट से 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए निकालने का रिया पर आरोप लगा। इसके अलावा कई और ट्रांजैक्शन रिया द्वारा किए गए ऐसा संदेह जताया गया। ये सभी बातें एफआईआर में मेंशन की गई। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी अब जांच कर रही है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआई ने भी जांच (Sushant death case CBI inquiry begins) शुरू कर दी है।

गौरतलब हो कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा के फ्लैट में मृत पाए (Sushant found dead on 14 June in his flat) गए थे। मुंबई पुलिस के अनुसार इसे सुसाइड बताया गया। हालांकि इसपर सुशांत के करीबियों, फैंस और बड़े लोगों ने लगातार सवाल उठाए जिसके बाद उनका परिवार इस मामले में सामने आया।