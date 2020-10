Sushant Singh Rajput के परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, चचेरे भाई को आया हार्ट अटैक

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को चार महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन उनके परिवार वाले अब भी उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अपने जवाब बेटे और भाई को खोने के दर्द से अभी तक परिवार उबरा भी नहीं था कि उन पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी है। दरअसल, सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह बबलू को दिल का दौरा पड़ा है। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

चुनाव प्रचार के दौरान बिगड़ी तबीयत

नीरज बिहार के सुपौल जिले की छातापुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। वह चुनाव प्रचार कर रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। प्रचार के दौरान अपने विधान सभा क्षेत्र के माधोपुर में उन्हें सीने में दर्द हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आया था। जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें पटना के एक अस्पताल में लाया गया। फिर उन्हें पटना से दिल्ली रेफर कर दिया गया।

नीरज कुमार सिंह बबलू की तबीयत के बारे में सुनकर उनका पूरा परिवार परेशान है। वहीं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वालीं सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी ट्वीट कर लोगों से नीरज की हेल्थ के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। श्वेता ने लिखा, 'बबलू भैया के लिए दुआ करें। वो अभी दिल्ली के अस्पताल में हैं।'

Please Pray for Bablu Bhaiya’s health, he is presently hospitalized in Delhi. @MLANirajBablu pic.twitter.com/mtttVDmZcH