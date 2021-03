तुम हमेशा जिंदा रहोगे

नई दिल्ली: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को नौ महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन अभी भी फैंस उन्हें याद करते हैं। वहीं, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति भी अक्सर उन्हें याद करती हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कोई न कोई पोस्ट शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में श्वेता ने ऑस्ट्रेलिया के एक गार्डेन से सुशांत के नाम की मेमोरियल बेंच की फोटो फैंस के साथ शेयर की है। सुशांत को ट्रिब्यूट करते हुए बेंच पर लिखा- 'सुशांत प्वाइंट।'

आप हमेशा जिंदा रहोगे

वहीं, दूसरे बोर्ड पर लिखा है, "सुशांत सिंह राजपूत 1986-2020 (बिहार, मुंबई, इंडिया) एक एक्टर, कीन अस्ट्रॉनमर, एनवायरमेंटलिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन। एक आत्मा जिसने करोड़ों के दिलों को छुआ। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए श्वेता सिंह कीर्ति ने भावुक मैसेज लिखा है। उन्होंने लिखा, "वो जिंदा है। उसका नाम जिंदा है। उसका ऐसेंस जिन्दा है। एक शुद्ध आत्मा का यह प्रभाव है। आप भगवान के अपने बच्चे हो मेरे बेबी। आप हमेशा जिंदा रहोगे। सुशांत हमेशा के लिए।" श्वेता के इस पोस्ट पर सुशांत के फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें: सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेकअप को लेकर पहली बार खुलकर बोली अंकिता लोखंडे, बताई क्या थी वजह?

He lives on... his name lives on... his essence lives on! That is the impact of a pure soul! You are God’s own child my baby... you will always live on...❤️ #ForeverSushant pic.twitter.com/ea8HNW7iBH