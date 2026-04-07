सुशांत सिंह राजपूत बने राम, AI से एडिट फोटो देख बहन हुई इमोशनल, रणबीर पर कसा तंज?

Sushant Singh Rajput sister reaction actor as Lord Ram:बॉलीवुडके टैलेंटेड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को गए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी फैंस और परिवार के दिलों में उतनी ही ताजा हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सुशांत की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई हैं। इन तस्वीरों में सुशांत 'भगवान श्रीराम' के अवतार में नजर आ रहे हैं। इन एआई (AI) जनित तस्वीरों को शेयर करते हुए सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।