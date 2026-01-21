21 जनवरी 2026,

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति हुईं इमोशनल, भावुक नोट आया सामने

Shweta Singh Kirti Emotional Note: सिंह राजपूत के जन्मदिन पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति का इमोशनल नोट सामने आया है। अपने दिवंगत भाई को याद करते हुए उन्होंने लिखा…

मुंबई

Saurabh Mall

Jan 21, 2026

सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति (इमेज सोर्स: श्वेता इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

SSR Sister Emotional Note: सुशांत सिंह राजपूत का नाम आज भी लाखों दिलों में उसी चमक के साथ बसता है, जैसे वह अपनी मुस्कान से हर पल को रोशन कर देते थे। उनके जाने के सालों बाद भी उनकी यादें लोगों के दिलों से मिट नहीं पाई हैं।

अपने भाई के जन्मदिन पर श्वेता सिंह कीर्ति एक बार फिर भावुक हो उठीं और सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला नोट साझा किया। इस नोट में उन्होंने सुशांत की मासूमियत, उनकी सादगी और उनकी गहरी सोच को याद करते हुए लिखा कि उनका भाई सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक खूबसूरत इंसान था, जिसने हर किसी के जीवन को किसी न किसी तरीके से छुआ। सुशांत के प्रति यह प्यार और सम्मान बताता है कि वह सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि अपने नेक दिल और संवेदनशील स्वभाव के लिए भी हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके चाहने वालों के लिए यह दिन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं, बल्कि उनकी यादों को फिर से जीने का मौका बन गया है।

बता दें 14 जून 2020 को उन्होंने 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।

श्वेता सिंह कीर्ति का भावुक पोस्ट आया सामने

अपने दिवंगत भाई के जन्मदिन पर श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा- “लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्या तुम उसे मिस करती हो? और मैं मुस्कुराती हूं, क्योंकि मैं उसे कैसे मिस कर सकती हूं जो मेरे दिल की धड़कन बन गया है… अब मैं हर पल उसे सुनती हूं, जब वह मेरे दिल में धड़कता है, मैं उसे हर पल जीती हूं, मैं उसे हर प्रार्थना, हर खामोशी, हर मुस्कान में सांस लेती हूं और कहीं न कहीं, मुझे पता है कि मैं वह बन रही हूं, हर दिन थोड़ा और जैसा वो था।”

उन्होंने आगे लिखा, “उस दिल को जो शुद्ध सोना था, उस आत्मा को जो हमेशा जिज्ञासु, कोमल, निडर और चमकदार थी, मैं तुम्हें सलाम करती हूं, भाई। तुमने सिर्फ एक जिंदगी नहीं जी, तुम अपने पीछे एक जीने का एक तरीका, एक रोशनी छोड़ गए जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है। तुम सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, तुम एक खोजी, एक विचारक, एक सपने देखने वाले, ब्रह्मांड और उसके रहस्यों के प्रेमी थे। जिन सितारों की तुमने तारीफ की, उन सवालों तक जिन्हें पूछने की तुमने हिम्मत की, तुमने हमें सीमाओं से आगे बढ़ना, गहराई से सोचना, हिम्मत से प्यार करना, भगवान की तरफ जीना सिखाया।”

“तुम्हारा साथ हमेशा रहने वाला है। तुम कोई याद नहीं हो, तुम एक एनर्जी हो। तुम गए नहीं हो, तुम हर जगह हो। मेरे सोना सा भाई, तुम्हें हमेशा प्यार, अनंत शक्ति तक। तुम्हारी विरासत वे लाखों लोग बनें, जिन्हें तुमने दयालु, समझदार, ज़्यादा उदार, भगवान जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। हर कोई समझे कि भगवान की ओर बढ़ना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है और ऐसे तरीके से जिए जिससे तुम्हें गर्व हो।

हैप्पी बर्थडे, हमारे गाइडिंग स्टार। तुम हमेशा चमकते रहो और हमें रास्ता दिखाओ। हैप्पी बर्थडे, भाई।
तुम मेरे दिल में, हर सांस में, हर धड़कन में रहते हो।”

Published on:

21 Jan 2026 02:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति हुईं इमोशनल, भावुक नोट आया सामने

