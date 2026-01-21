सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति हुईं इमोशनल, भावुक नोट आया सामने

अपने भाई के जन्मदिन पर श्वेता सिंह कीर्ति एक बार फिर भावुक हो उठीं और सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला नोट साझा किया। इस नोट में उन्होंने सुशांत की मासूमियत, उनकी सादगी और उनकी गहरी सोच को याद करते हुए लिखा कि उनका भाई सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक खूबसूरत इंसान था, जिसने हर किसी के जीवन को किसी न किसी तरीके से छुआ। सुशांत के प्रति यह प्यार और सम्मान बताता है कि वह सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि अपने नेक दिल और संवेदनशील स्वभाव के लिए भी हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके चाहने वालों के लिए यह दिन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं, बल्कि उनकी यादों को फिर से जीने का मौका बन गया है।