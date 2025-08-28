Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

10 साल पहले ऐसी दिखती थी सुष्मिता सेन की बेटी, 16 साल की उम्र में अब ढाह रही हैं कहर

सुष्मिता सेन की छोटी बेटी अलीशा सेन, आज 16 साल की हो गई हैं। उनके बर्थडे पर एक्ट्रेस ने तस्वीरें शेयर करते हुए भावुक पोस्ट भी इंस्टाग्राम पर साझा किया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 28, 2025

Sushmita daughter sen alisha birthday
सुष्मिता सेन और उनकी छोटी बेटी अलीशा सेन (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Sushmita Daughter Sen Alisha Birthday: दस साल पहले सुष्मिता सेन की बेटी रेने सेन ने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीता था, लेकिन अब 16 साल की उम्र में उनके ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उनकी तस्वीरें फैंस को दीवाना बना रही हैं।

बता दें सुष्मिता सेन एक सिंगल मदर हैं, और उन्होंने अपनी दोनों गोद ली हुई बेटियों को बेहतरीन परवरिश दी है। गुरुवार को उनकी छोटी बेटी अलीशा सेन 16 साल की हो गई हैं। इस खास मौके पर सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट साझा किए, जिनमें से एक वीडियो और एक फोटो स्लाइडशो है। इन पोस्ट्स के जरिए उन्होंने अपने दिल की बात बड़ी ही खूबसूरती के साथ जाहिर की।

सुष्मिता सेन ने पोस्ट में क्या लिखा?

सुष्मिता सेन ने अपनी बेटी अलीशा के साथ एक प्यारा वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों सेल्फी कैमरे में खुशी-खुशी नजर आ रहे हैं। सुष्मिता ने सफेद ड्रेस पहनी है, जबकि अलीशा ने काली ऑफ-शोल्डर ड्रेस में सबका ध्यान खींचा। दोनों की हंसी और बॉन्डिंग वीडियो को खास बनाती है। सुष्मिता ने लिखा, "अलीशा, मेरी दुआओं का चमत्कार, तुम्हारे लिए मैंने 10 साल इंतजार किया। तुमसे बहुत प्यार है!"

सुष्मिता ने अलीशा की पुरानी तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें उनके बचपन की मासूमियत, किशोरावस्था और मां-बेटी के प्यारे पल दिखते हैं। इनमें उनकी बड़ी बेटी रेने भी नजर आईं।

पोस्ट में सुष्मिता ने दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा, "16वां जन्मदिन मुबारक, मेरी शोनू अलीशा! तुम मेरी सबसे प्यारी स्वीट सिक्स्टीन हो। मैं तुम पर गर्व करती हूं। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है। तुम्हारी हर कामयाबी मुझे हैरान करती है। यह साल तुम्हारे लिए खास होगा। स्कूल कैप्टन बनने की बधाई! पार्टी टाइम, रेने और अलीशा! तुमसे बहुत प्यार!"

एक को साल 2000 में दूसरे साल 2010 में लिया था गोद

सुष्मिता सेन ने अपनी दोनों बेटियों को गोद लिया है। उन्होंने 2000 में रेने को और 2010 में अलीशा को गोद लेकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया। अब अलीशा 16 साल की हो गई हैं। सुष्मिता अक्सर अपनी बेटियों के साथ प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

28 Aug 2025 01:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 10 साल पहले ऐसी दिखती थी सुष्मिता सेन की बेटी, 16 साल की उम्र में अब ढाह रही हैं कहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.