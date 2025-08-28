10 साल पहले ऐसी दिखती थी सुष्मिता सेन की बेटी, 16 साल की उम्र में अब ढाह रही हैं कहर

बता दें सुष्मिता सेन एक सिंगल मदर हैं, और उन्होंने अपनी दोनों गोद ली हुई बेटियों को बेहतरीन परवरिश दी है। गुरुवार को उनकी छोटी बेटी अलीशा सेन 16 साल की हो गई हैं। इस खास मौके पर सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट साझा किए, जिनमें से एक वीडियो और एक फोटो स्लाइडशो है। इन पोस्ट्स के जरिए उन्होंने अपने दिल की बात बड़ी ही खूबसूरती के साथ जाहिर की।