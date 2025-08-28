10 साल पहले ऐसी दिखती थी सुष्मिता सेन की बेटी, 16 साल की उम्र में अब ढाह रही हैं कहर

Sushmita Daughter Sen Alisha Birthday: दस साल पहले सुष्मिता सेन की बेटी रेने सेन ने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीता था, लेकिन अब 16 साल की उम्र में उनके ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उनकी तस्वीरें फैंस को दीवाना बना रही हैं।
बता दें सुष्मिता सेन एक सिंगल मदर हैं, और उन्होंने अपनी दोनों गोद ली हुई बेटियों को बेहतरीन परवरिश दी है। गुरुवार को उनकी छोटी बेटी अलीशा सेन 16 साल की हो गई हैं। इस खास मौके पर सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट साझा किए, जिनमें से एक वीडियो और एक फोटो स्लाइडशो है। इन पोस्ट्स के जरिए उन्होंने अपने दिल की बात बड़ी ही खूबसूरती के साथ जाहिर की।
सुष्मिता सेन ने अपनी बेटी अलीशा के साथ एक प्यारा वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों सेल्फी कैमरे में खुशी-खुशी नजर आ रहे हैं। सुष्मिता ने सफेद ड्रेस पहनी है, जबकि अलीशा ने काली ऑफ-शोल्डर ड्रेस में सबका ध्यान खींचा। दोनों की हंसी और बॉन्डिंग वीडियो को खास बनाती है। सुष्मिता ने लिखा, "अलीशा, मेरी दुआओं का चमत्कार, तुम्हारे लिए मैंने 10 साल इंतजार किया। तुमसे बहुत प्यार है!"
सुष्मिता ने अलीशा की पुरानी तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें उनके बचपन की मासूमियत, किशोरावस्था और मां-बेटी के प्यारे पल दिखते हैं। इनमें उनकी बड़ी बेटी रेने भी नजर आईं।
पोस्ट में सुष्मिता ने दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा, "16वां जन्मदिन मुबारक, मेरी शोनू अलीशा! तुम मेरी सबसे प्यारी स्वीट सिक्स्टीन हो। मैं तुम पर गर्व करती हूं। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है। तुम्हारी हर कामयाबी मुझे हैरान करती है। यह साल तुम्हारे लिए खास होगा। स्कूल कैप्टन बनने की बधाई! पार्टी टाइम, रेने और अलीशा! तुमसे बहुत प्यार!"
सुष्मिता सेन ने अपनी दोनों बेटियों को गोद लिया है। उन्होंने 2000 में रेने को और 2010 में अलीशा को गोद लेकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया। अब अलीशा 16 साल की हो गई हैं। सुष्मिता अक्सर अपनी बेटियों के साथ प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।