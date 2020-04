ऋतिक रोशन की साली की आई कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट, 15 दिन तक एकांतवास में रहने की सलाह

कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपना आतंक मचा रखा है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और उनकी पूर्व पत्नी सुजैन खान के परिवार से एक अच्छा खबर सामने आई है। ऋतिक की साली व सुजैन खान की बहन फराह खान अली का कोविड-19 की जांच के लिए किए गए परीक्षण का परिणाम नेगेटिव आया है। उन्हें 29 अप्रैल तक स्व-एकांतवास में रहने की सलाह दी गई है।

इस हफ्ते की शुरूआत में फराह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि उनके घर का कोई एक स्टाफ मेंबर कोरोनावायरस महामारी से संक्रमित पाया गया है, जिसके चलते अब उनके परिवार के हर एक सदस्य को यह टेस्ट करवाना पड़ेगा और सावधानी के तौर पर सभी आइसोलेशन में रहेंगे। फराह ने अब ट्वीट कर बताया, सभी नेगेटिव पाए गए हैं। हैशटैगकोविडटेस्टिंग।

Will be quarantined until 29th April 2020 even though I tested negative. Be safe. Be home, This too shall pass 🙏