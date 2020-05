इरफान खान के परिवार के सपोर्ट में आया बॉलीवुड, सुतपा सिकदर ने पोस्ट पर आए ये रिएक्शन

बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का लंबी बीमारी के बाद 29 अप्रेल को निधन हो गया। इस खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सभी कलाकार इरफान खान के निधन से दुखी हुए, साथ ही एक्टर के परिवार के लिए भी दुआ मांगी। इसके बाद उनकी पत्नी सुतपा सिकदर ने एक पोस्ट लिखी थी, जिसे लेकर बॉलीवुड उनके सपोर्ट में आ गया है, और उनकी हिम्मत की सराहना कर रहा है। सुतपा सिकदर ने पोस्ट लिखा कहा था कि उन्होंने कुछ नहीं खोया बल्कि हासिल किया है। इस पर बॉलीवुड गलियारे से भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं।

सुतपा सिकदर के मैसेज पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया कि आपके बयान ने मुझे और बहुतों को स्वस्थ करने का काम किया है... हम इस दुःख में एक हो गए... और अब हम एक साथ मुस्कुराएंगे ... जब हम सुंदर रात रानी की खुशबू में सांस लेंगे। सुतपा मैम आपकी आभारी हूं।

Your statement has served to heal me and many... we were united in this grief... and now we shall smile together ... when we inhale the fragrance of the beautiful raat raani!

Grateful to you Sutapa ma’am. ❤️🙏🏽 https://t.co/czXV4vaEHT