'पैसा किसी भी धुन पर नचा सकता है', Swara Bhaskar ने ली उद्धव ठाकरे की साइड तो फिल्म निर्देशक ने कसा तंज

स्वरा भास्कर ने उद्धव ठाकरे को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें वो लिखती हैं कि ‘आपके अब तक के नेतृत्व के लिए धन्यवाद उद्धव ठाकरे जी. आप एक निष्पक्ष और राज्य के जिम्मेदार नेता, पारदर्शी और COVID-19 के दौरान राज्य को अच्छे से संभालने में कामयाब रहे हैं. आपके इसी आचरण ने मेरे जैसे आलोचकों को भी आपका फैन बना दिया. आपके नेतृत्व में प्रशासन का काम काफी तारीफ भरा है. खूब लंबी यात्रा हो और मजबूत हो जाइए’.वहीं स्वारा के इस ट्वीट का जवाब उद्धव ठाकरे ने तो नहीं दिया. हां, लेकिन निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने जरूर दिया है.

यह भी पढ़ें

Thank you for your leadership @OfficeofUT U were unbiased & a responsible Leader of the State, transparent, communicative & assuring during COVID-19 crisis. Ur conduct turned critics like me into admirers. Work of Maha adm under u has been laudable. Go long & go strong. ✊🏽✨ — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 29, 2022

I bet she can’t even name a single “work” project that this Maha Adminstration has accomplished. Because there are NONE!— The Poll Lady (@ThePollLady) June 29, 2022

Lol posted the below few hours back, completely agree on paid n boot lickers of Bollywood !! https://t.co/27G964sgty— Sachin Khunger (@SachinKhunger) June 29, 2022

kisko bhav de diya sir! isko yahi reaction to chahiye !

Ab dekhna ye or iske troll Gurge , Nanga Nachna Shuru ho jayegen .

Sir ye log bahut hi gire hue hain,Mat do inn logon ko bhav— Daaku (@rofl_Jagira) June 29, 2022

स्वरा के इस ट्वीट पर विवेक अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए लिखा है कि ‘मूल रूप से, उद्धव ठाकरे सांप्रदायिक-संघर्ष समर्थकों के पेड बॉलीवुडिया ब्रांड एंबेसडर तब तक आलोचक थे, जब तक वे हिंदुओं के पक्ष में थे, जिस दिन वे हिंदू विरोधी और तुष्टिकरण करने वाले बन गए तो उनके प्रशंसक हो गए. पैसा बॉलीवुडियों को किसी भी धुन पर थिरकने पर मजबूर कर सकता है’. वहीं निर्देशक के इस ट्वीट पर यूजर्स के जवाबों की भी लाइन लगी हुई है. जहां कुछ यूजर्स उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स स्वार का पक्ष ले रहे हैं.