बॉलीवुड

फ्लॉप फिल्में भूल गईं क्या… ‘धुरंधर’ को लेकर सोशल मीडिया पर तापसी पन्नू ने कसा तंज, नेटिजन्स ने लगा दी क्लास

Taapsee Pannu On Controversy: तापसी पन्नू ने अपनी हालिया फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सोशल मीडिया पर एक तंज कसा है, जिसमें उन्होंने फ्लॉप फिल्मों को लेकर चुप रहने की बात कही। इस पर नेटिजन्स ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उन्हें क्लास लगाई।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 24, 2026

फ्लॉप फिल्में भूल गईं क्या... 'धुरंधर' को लेकर सोशल मीडिया पर तापसी पन्नू ने कसा तंज, नेटिजन्स ने लगा दी क्लास

तापसी पन्नू (सोर्स: X)

Taapsee Pannu On Controversy:बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू हमेशा अपने बेबाक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार उनकी एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। बता दें, मामला उनकी सुपरहिट फिल्म 'बेबी' की 11वीं सालगिरह से जुड़ा है, लेकिन यूजर्स इसे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और यशराज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स पर एक तंज के रूप में देख रहे हैं।

'धुरंधर' को लेकर सोशल मीडिया पर तापसी पन्नू ने कसा तंज

नीरज पांडे के डायरेक्शन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म 'बेबी' (Baby) को रिलीज हुए, आज 11 साल पूरे हो गए हैं। इस खास अवसर पर फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी टी-सीरीज ने एक वीडियो साझा किया है, जिसे तापसी पन्नू ने री-शेयर करते हुए लिखा, "11 साल… तब जब स्पाई फिल्में हर शुक्रवार को ट्रेंड नहीं करती थीं। इस फिल्म का एक छोटा-सा हिस्सा होने पर गर्व है, जो एक पुरानी वाइन की तरह और भी बेहतर और मजेदार होती जा रही है।"

बता दें, इस पर तापसी का ये कहना है कि 'तब स्पाई फिल्में ट्रेंड नहीं थीं' और ये सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आया। हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है और वो एक स्पाई थ्रिलर ही है। ऐसे में लोगों ने मान लिया कि तापसी 'धुरंधर' की कामयाबी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।

'धुरंधर' की सफलता से परेशानी हो रही

इस पर एक यूजर ने एक्स पर लिखा, "लगता है आपको 'धुरंधर' की सफलता से परेशानी हो रही है।" तो वहीं एक दूसरे यूजर ने तीखा कमेंट करते हुए कहा, "जब आप दूसरों की सफलता से जले बिना अपने काम की तारीफ नहीं कर सकते है, तो ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है।" हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि तापसी का निशाना शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्मों वाले 'YRF स्पाई यूनिवर्स' की तरफ था।

इतना ही नहीं, 2015 में रिलीज हुई 'बेबी' में अक्षय कुमार लीड रोल में थे। तापसी पन्नू ने इसमें 'शबाना खान' नाम की एक अंडरकवर एजेंट का छोटा-सा रोल निभाया था। इस किरदार को इतना पसंद किया गया था कि 2017 में इस पर 'नाम शबाना' नाम की पूरी फिल्म बनाई गई।

बता दें, तापसी पन्नू आखिरी बार फिल्म 'खेल खेल में' नजर आई थीं। उनकी आने वाली फिल्मों में 'अस्सी', 'वो लड़की है कहां?' और 'गांधारी' शामिल हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि जिस फिल्म 'धुरंधर' को लेकर विवाद हो रहा है, उसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' अगले महीने 19 मार्च को रिलीज होने वाला है। फिलहाल, तापसी पन्नू की ओर से इन ट्रोलिंग्स पर कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन बॉलीवुड में 'स्पाई फिल्मों' के क्रेडिट को लेकर ये कोल्ड-वॉर अब खुलकर सामने आ गई है।

