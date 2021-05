'द फैमिली मैन 2' में सामंथा अक्कीनेनी के रोल से नाराज फैंस, उठी बायकॉट की मांग

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी और तेलुगु अभिनेत्री सामंथा अक्कीनेनी स्टारर वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' का ट्रेलर जारी होने के बाद ही विवाद शुरू हो गया है। वेब सीरीज में सामंथा के किरदार को लेकर तमिल फैंस नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे लोगों ने सामंथा, द फैमिली मैन 2 के हैशटैग ट्रेंड करवा कर इसके बहिष्कार और माफी मांगने की मांग शुरू कर दी।

सामंथा के किरदार से नाराज फैंस

दरअसल, अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' में सामंथा अक्कीनेनी विलेन के रोल में हैं। विरोध कर रहे तमिल दर्शकों का कहना है कि इसमें तमिल समुदाय को आतंकी की तरह पेश किया गया है। सामंथा के किरदार राजी को तमिलों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए दिखाया जाना भी लोगों को पसंद नहीं आया है। लोग इस किरदार और एलटीटीई में समानता देख रहे हैं। यूजर्स ने इसके निर्देशक राज निदिमोरू और कृष्णा डीके से माफी मांगने और अमेजन प्राइम का बॉयकाट करने की बात कही है।

Shocked & disappointed that @Samanthaprabhu2 would do such a role degrading LTTE & Tamils. Mr.Prabhakaran is as same as Che Guevara & Bose. 1.5 Lakhs of tamil ppl Genocide by SL gov. It's a sensitive matter. (1/2)#FamilyMan2_against_Tamils — Mohan Ganesh (@Mohansachin) May 19, 2021

Don't you have guts to film about floating bodies in Ganga ?



Don't you have guts to film about black money in Swiss Bank ??



Don't you have guts to film about futile Demonetization ???



How dare you compare LTTE with ISIS, discourteous Tamils ❓❓❓#FamilyMan2_against_Tamils — ஆளப்பிறந்தவன் ஆகச்சிறந்தவன் (@MSKforJustice) May 19, 2021

What do you all know about the struggle of the Eelam people. Playing for money you are not going to know about the ambition of the freedom fighters.

Shameonyou @Samanthaprabhu2

#FamilyMan2_against_Tamils — இளந்திரையன் (@A_Chola_King) May 19, 2021

Linking LTTE to ISIS is a major slander of Tamil Liberation movement that is still active amongst the diaspora Tamilians. We severely condemn the film crew and writers of #Familyman2 for portraying LTTE as terrorists and war mongers.

Make amends ASAP!#FamilyMan2_against_Tamils pic.twitter.com/ndIjCmJ33S — Sunandha ThamaraiSelvan (@Sunandhaspeaks) May 19, 2021

12 फरवरी को होनी थी स्ट्रीम

बता दें कि 'द फैमिली मैन 2' पहले 12 फरवरी को स्ट्रीम होने वाली थी, लेकिन सैफ अली खान स्टारर 'तांडव' के विरोध को देखते हुए अमेजन ने रिलीज टाल दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेजन प्राइम ने इस वेब सीरीज को थोड़ी बहुत कांट-छांट के साथ क्लीन चिट दे दी है। रिव्यू करते समय पूरा ध्यान दिया गया कि कोई चीज ऐसी न रह जाए, जिससे विवाद खड़ा हो।

गौरतलब है कि 'फैमिली मैन 2' में मनोज बाजपेयी और सामंथा के अलावा प्रियामणि, शारिब हाशमी, सनी हिंदूजा, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और महक ठाकुर के मुख्य रोल्स हैं। मनोज बाजपेयी इस सीरीज में गुप्तचर संस्था से जुड़े हुए हैं। जहां इस सीरीज के पहले सीजन में दिल्ली, कश्मीर और मुंबई में कहानी सेट की गई थी, इस बार चेन्नई में है। ये वेब सीरीज 4 जून को स्ट्रीम की जाएगी।

