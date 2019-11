बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की अपकमिंग मूवी 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' का ट्रेलर मंगलवार को हो रिलीज गया हैं। तानाजी मालुसरे की जिंदगी पर बेस्ड यह फिल्म अजय के कॅरियर की 100वीं फिल्म है। अभिनेता ने अपने ट्विटर अकाउंस से ट्रेलर को शेयर किया है। तानाजी के रोल में अजय देवगन इंप्रेस करते हैं। इसमें मराठा वीर की कहानी दिखाई गई है। साथ ही भव्य सेट, कॉस्ट्यूम्स, वॉर सीन, एक्शन की भरमार है। फिल्म के ट्रेलर को यू-ट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है।

इस फिल्म में अजय देवगन और सैफ अली खान की केमिस्ट्री एक बार फिर पर्दे पर नजर आने वाली है। इस का निर्देशन ओम राउत ने किया है। इसमें अजय देवगन सूबेदार तानाजी मालुसरे की भूमिका निभा रहे हैं। सैफ अली खान और काजोल भी अहम भूमिका में होंगे।

4th Feb 1670: The surgical strike that shook the Mughal Empire!

Witness history like never before. Presenting the official #TanhajiTrailer: https://t.co/NOykEyWrUh@itsKajolD #SaifAliKhan @omraut @itsBhushanKumar @SharadK @ADFFilms @TSeries @TanhajiFilm