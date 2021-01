वेब सीरीज़ में भगवान शिव का अपमान होने पर हो रहा है जमकर 'Tandav', बायकॉट करने की उठी मांग

नई दिल्ली। आजकल फिल्मों से ज्यादा दर्शकों में वेब सीरीज़ को लेकर क्रेज देखा जा रहा है। वहीं फिल्मों से ज्यादा अब वेब सीरीज़ का भी विवादों में आना एक मामूली सी बात हो गई है। हाल ही में अभिनेता सैफ अली खान ( Saif Ali Khan ) की वेब सीरीज़ 'तांडव' ( Tandav ) रिलीज़ हुई हैं। जिसके बाद से ही विवादों की आहट आना तेज हो गई है। राजनीति पर आधारित इस सीरीज़ में एक सीन को लेकर विवाद छिड़ चुका है। जिसमें हिंदु भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बाद कही जा रही है।

दरअसल, वेब सीरीज़ 'तांडव' में एक सीन है। जिसमें कॉलेज में हो रहे थिएटर में अभिनेता जीशान अयूब ( Zeeshan Ayyub ) 'शिव' का किरदार निभा रहे होते हैं। इस दौरान उनके डायलॉग की भाषा आम लोगों जैसी है। कहीं-कहीं पर भगवान शिव इंग्लिश बोलते हुए और आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। असल में वह भगवान शिव का किरदार निभाकर छात्राओं को असली आजादी का पाठ पढ़ा रहे होते हैं। वहीं कॉलेज थिएटर में बैठे सभी छात्र शिव की एक्टिंग देख जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। यही वजह है कि वेब सीरीज़ के इस सीन पर बवाल होना शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि यह हिंदू देवी-देवताओं का अपमान है।

इस पूरे सीन को देखने के बाद लोगों पूरी तरह से यह मामला जेएनयू (JNU) से जोड़ दिया है। वही हिंदू संगठन भी इससे खासा नाराज है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लोग जानबूझकर हिंदुओं और हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। तांडव सीरीज़ को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस वेब सीरीज़ को बायकॉट करना चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि सीरीज़ के मेकर्स को अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए।

Ali Abbas Zafar is the Director of #Tandav totally based on his LW propaganda, glorifying Tukde Tukde gang n also #ZesanAyyub showed Lord Shiva abusing on the stage. Degrading FoE. #BoycottTandavpic.twitter.com/1Qtu4YTBow