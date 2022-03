'मैं उस सीन में थी भी नहीं, फिर भी मुझसे की गई ये भद्दी डिमांड', जब The Kashmir Flies के निर्देशक Vivek Agnihotri पर इस एक्ट्रेस ने लगया था आरोप

'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) इन दिनों सुर्खियों में हैं. इसी बीच उनसे जुड़े कुछ पुराने मुद्दे भी उभर कर सामने आ रहे हैं. मीटू मूवमेंट (Me Too Moment) के दौरान एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने उन पर गलत डिमांड करने का आरोप लगाया था.

Published: March 23, 2022 11:41:47 am

बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) की है. इस फिल्म को लेकर सभी के अपने-अपने विचार बन चुके हैं. फिल्म 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए भयभीत कर देने वाली घटनाओं और पलायन पर आधारित है. फिल्म को लोगों की काफी वाहवाही मिल रही है. इसी बीच फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से जुड़ी कुछ पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी भी सुर्खियों में आ रही है.

'मैं उस सीन में थी भी नहीं, फिर भी मुझसे की गई ये भद्दी डिमांड', जब The Kashmir Flies के निर्देशक Vivek Agnihotri पर इस एक्ट्रेस ने लगया था आरोप

उनसे जुड़ी पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें मीटू मूवमेंट (Me Too Moment) के दौरान एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आश्लिलता का आरोप लगा चुकी हैं. जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला साल 2005 में आई फिल्म 'चॉकलेट: डीप डार्क सीक्रेट्स' (Chocolate: Deep Dark Secrets) की शुटिंग के दौरान का है. उस दौरान तनुश्री ने बताया था कि 'उस वक्त उनके बचाव में इरफान खान और सुनील शेट्टी बोले थे'.

The Press Release. pic.twitter.com/CGazoCck7v — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) October 4, 2018 तनुश्री बताती हैं कि 'वहां फिल्म के दूसरे एक्टर सुनील शेट्टी भी मौजूद थे. उन्होंने भी निर्देशक को इस बात के लिए टोका. सुनील शेट्टी ने निर्देशक की इस बात पर कहा था कि 'मैं आऊं क्या वहां इशारा देने के लिए?' वहीं तनुश्री दत्ता के आरोप लगाने के बाद निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपना बचाव करते हुए एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को मनगढ़ंत बताया था. साथ ही तनुश्री पर मानहानि का केस करने की भी जानकारी दी थी. ये मामला साल 2018 का है, जिसको मीटू मूवमेंट के दौरान उठाया गया था. तनुश्री बताती हैं कि 'वहां फिल्म के दूसरे एक्टर सुनील शेट्टी भी मौजूद थे. उन्होंने भी निर्देशक को इस बात के लिए टोका. सुनील शेट्टी ने निर्देशक की इस बात पर कहा था कि 'मैं आऊं क्या वहां इशारा देने के लिए?' वहीं तनुश्री दत्ता के आरोप लगाने के बाद निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपना बचाव करते हुए एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को मनगढ़ंत बताया था. साथ ही तनुश्री पर मानहानि का केस करने की भी जानकारी दी थी. ये मामला साल 2018 का है, जिसको मीटू मूवमेंट के दौरान उठाया गया था.

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें