Teachers Day Special: AI और YouTube भी नहीं दे पाएगा ऐसी सीख, ये फिल्में खोल देंगी आपके दिमाग के ताले

आमिर खान की इस फिल्म में एक शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत बच्चों के दिल से जुड़ने को बताया गया है। फिल्म में टीचर राम शंकर, ईशान अवस्थी नामक बच्चे को प्यार और धैर्य के साथ पढ़ाते हैं और उसकी कमजोरियों को दूर कर उसकी ताकत को उभारते हैं। ये फिल्म बताती है कि हर बच्चे की अपनी जरूरतें होती हैं और टीचर को उन्हें समझना चाहिए।