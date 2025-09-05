Patrika LogoSwitch to English

Teachers Day Special: AI और YouTube भी नहीं दे पाएगा ऐसी सीख, ये फिल्में खोल देंगी आपके दिमाग के ताले

Teachers Day Special: टीचर्स डे के मौके पर, हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जो AI और YouTube से भी बढ़कर शिक्षा का असली मतलब समझाती हैं। ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि हमारे दिमाग के ताले खोलकर हमें नई सोच और नजरिया देती हैं, जिससे हम जीवन को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं…

Sep 05, 2025

ऋतिक रोशन की एक्स से ली गई तस्वीर

Teachers Day Special: टीचर्स डे के मौके पर हम सभी अपने शिक्षकों को याद करते हैं, जिन्होंने हमें न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया बल्कि जीवन के मुश्किल रास्तों पर चलना भी सिखाया। बॉलीवुड ने भी कई बार शिक्षकों के किरदारों को बखूबी पर्दे पर उतारा है। आज हम ऐसी ही 5 फिल्मों की बात करेंगे, जिन्होंने हमें शिक्षा का असली मतलब समझाया।

तारे जमीन पर (Taare Zameen Par)
कहा देखें- (Youtube)

आमिर खान की इस फिल्म में एक शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत बच्चों के दिल से जुड़ने को बताया गया है। फिल्म में टीचर राम शंकर, ईशान अवस्थी नामक बच्चे को प्यार और धैर्य के साथ पढ़ाते हैं और उसकी कमजोरियों को दूर कर उसकी ताकत को उभारते हैं। ये फिल्म बताती है कि हर बच्चे की अपनी जरूरतें होती हैं और टीचर को उन्हें समझना चाहिए।

3 इडियट्स (3 Idiots)
कहा देखें- (Amazon Prime Video)

इस फिल्म में रैंचो का किरदार पढ़ाई को सिर्फ रटने के बजाय उसे समझने पर जोर देता है। वो मजेदार और क्रिएटिव तरीकों से पढ़ाता है। फिल्म बताती है कि शिक्षा में किताबों को याद करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे दिल से समझना और एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है।

चॉक एन डस्टर (Chalk n Duster)
कहा देखें- (Amazon Prime Video)

ये फिल्म टीचर्स के समर्पण और अनुशासन को दर्शाती है। इसमें दो महिला शिक्षकों की कहानी है, जो शिक्षा को सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि मिशन मानती हैं। फिल्म हमें सिखाती है कि टीचिंग एक जिम्मेदारी है, जिसके लिए समर्पण और कड़ी मेहनत जरूरी है।

सुपर 30 (Super 30)
कहा देखें- (Amazon Prime Video)

ऋतिक रोशन की ये फिल्म मशहूर शिक्षक आनंद कुमार की बायोपिक है। आनंद कुमार गरीब और मेधावी छात्रों को आईआईटी की परीक्षा की तैयारी कराते हैं और उनमें आत्मविश्वास जगाते हैं। फिल्म बताती है कि गरीबी सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती।

हिचकी (Hichki)
कहा देखें- (Amazon Prime Video)

इस फिल्म में दिखाया गया है कि हर बच्चा खास होता है, भले ही वे सामान्य शिक्षा प्रणाली में फिट न बैठते हों। ऋतु के किरदार में रानी मुखर्जी स्पेशल बच्चों को पढ़ाने में विश्वास रखती हैं और उनकी पढ़ाने की तकनीक हर बच्चे की क्षमता को पहचानने और उसे बढ़ावा देने की है। फिल्म में सहानुभूति और समझदारी की जरूरत पर जोर दिया गया है।

बता दें कि ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। इन फिल्मों को देखकर आप भी अपने जीवन में अपने शिक्षकों के योगदान को याद कर सकते हैं, और बचपन के दिन को भी याद कर सकते है।

