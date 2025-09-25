Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘Thamma’ के पोस्टर से ‘स्त्री ‘ ने बढ़ाई दहशत! ट्रेलर से पहले ही मचा रहा है तहलका

Thamma And stree: 'थामा' के नए पोस्टर ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म के प्रति उत्साह और बढ़ा दिया है, फिल्म का पोस्टर रोमांचक और रहस्यमयी कहानी की ओर इशारा करते हैं, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 25, 2025

'Thamma' के पोस्टर से 'स्त्री ' ने बढ़ाई दहशत! ट्रेलर से पहले ही मचा रहा है तहलका
Thamma और स्त्री (फोटो सोर्स: X)

Thamma And stree: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। बता दें कि 26 सितंबर को फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही, मेकर्स ने एक नया पोस्टर जारी कर उत्सुकता और बढ़ा दी है। इस पोस्टर में आयुष्मान रश्मिका के कंधे पर सवार दिख रहे हैं, एक डरे हुए और घबराए हुए अंदाज में जबकि रश्मिका बेहद इंटेंस लुक में हैं, घना जंगल और आयुष्मान के कंधे पर टंगा बैग, फिल्म की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं।

ट्रेलर से पहले ही मचा रहा है तहलका

पोस्टर के साथ जारी कैप्शन में लिखा है, 'स्त्री आएगी और THAMMAKE वाली न्यूज लाएगी।' इसके साथ ही मेकर्स ने 'कल आना' और 'अपने साथ साल की सबसे बड़ी, खूनी और उत्साहजनक खबर लाना' जैसे टैगलाइन वाले 2 और पोस्टर जारी किए हैं, जिससे 'स्त्री' के किरदार की अहमियत और फिल्म की कहानी में उसके योगदान का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन पोस्टर्स में रहस्य और रोमांच का ट्विस्ट साफ दिखाई दे रहा है।

बता दें कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट बांद्रा फोर्ट पर शाम 5 बजे रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने इस इवेंट को बेहद खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म में आयुष्मान और रश्मिका के अलावा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और फैसल मलिक जैसे फेमस कलाकार भी मेन रोल में हैं। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित 'थामा' इस साल दीवाली पर रिलीज होगी।

नए पोस्टर के रिलीज के बाद

दरअसल, इस नए पोस्टर के रिलीज के बाद से सोशल मीडिया पर #Thamaa और #AyushmannRashmika जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस फिल्म के ट्रेलर और रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पोस्टर को देखकर उनकी उत्सुकता और बढ़ गई है। क्या 'थामा' दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी? ये तो 26 सितंबर को ट्रेलर रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो कुछ भी सामने आया है, उससे फिल्म काफी रोमांचक और रहस्यमयी लग रही है।

