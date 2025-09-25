‘Thamma’ के पोस्टर से ‘स्त्री ‘ ने बढ़ाई दहशत! ट्रेलर से पहले ही मचा रहा है तहलका

Thamma And stree: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। बता दें कि 26 सितंबर को फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही, मेकर्स ने एक नया पोस्टर जारी कर उत्सुकता और बढ़ा दी है। इस पोस्टर में आयुष्मान रश्मिका के कंधे पर सवार दिख रहे हैं, एक डरे हुए और घबराए हुए अंदाज में जबकि रश्मिका बेहद इंटेंस लुक में हैं, घना जंगल और आयुष्मान के कंधे पर टंगा बैग, फिल्म की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं।