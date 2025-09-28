2 साल पहले इंटरनेट पर धूम मचा चुका, ‘झींगुर सा लड़का…’, डायलॉग फिर हो रहा है वायरल, जानिये क्या है ‘Thamma’ से कनेक्शन

दरअसल, फिल्म का ट्रेलर 2 मिनट 54 सेकंड का है, जिसमें शानदार विजुअल्स और VFX का यूज किया गया है। इसमें डरावने सीन ऐसे हैं कि देखते-देखते रूह कांप जाए, लेकिन साथ ही हंसी-मजाक वाले कॉम्बो भी देखने को मिलेगा। खास बात ये है कि ट्रेलर में खास फनी डायलॉग्स भी शामिल हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देंगे। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी दमदार एक्टिंग देखने को मिल रहा है, जो अपने हास्य किरदार से फिल्म का आकर्षण बढ़ाते नजर आने वाले हैं।