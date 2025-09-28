Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

2 साल पहले इंटरनेट पर धूम मचा चुका, ‘झींगुर सा लड़का…’, डायलॉग फिर हो रहा है वायरल, जानिये क्या है ‘Thamma’ से कनेक्शन

Thamma: थामा का वो फेमस डायलॉग "लप्पू सा है, झींगुर सा लड़का…" सुनते ही लोग सीमा हैदर और सचिन की याद दिलाने वाला है, जो मस्ती भरी तंज और मासूमियत का ऐसा मिश्रण जो पुरानी यादों को ताजा कर देगा…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 28, 2025

Thamma का डायलॉग, लप्पू सा है, झींगुर सा लड़का… ने इंटरनेट पर मचाई धूम

Thamma का पोस्टर (सोर्स:X)

Thamma: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना जल्द ही अपनी नई फिल्म 'थामा' में साथ नजर आएंगे। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और हॉरर का अनूठा कॉम्बिनेशन लेकर आ रही है, जिससे दर्शकों की बेसब्री बढ़ गई है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जो कि दर्शकों के बीच काफी चर्चित हो रहा है। इस ट्रेलर में कॉमेडी और डरावने सीन दोनों का मिश्रण देखने को मिल रहा है, जिसने फिल्म के प्रति लोगों का उत्साह दोगुना कर दिया है।

डायलॉग फिर हो रहा है वायरल

दरअसल, फिल्म का ट्रेलर 2 मिनट 54 सेकंड का है, जिसमें शानदार विजुअल्स और VFX का यूज किया गया है। इसमें डरावने सीन ऐसे हैं कि देखते-देखते रूह कांप जाए, लेकिन साथ ही हंसी-मजाक वाले कॉम्बो भी देखने को मिलेगा। खास बात ये है कि ट्रेलर में खास फनी डायलॉग्स भी शामिल हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देंगे। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी दमदार एक्टिंग देखने को मिल रहा है, जो अपने हास्य किरदार से फिल्म का आकर्षण बढ़ाते नजर आने वाले हैं।

बता दें कि आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बीच बातचीत होता है। जिसमें आयुष्मान अपना डर जाहिर करते हुए कहते हैं, 'क्या सर आपने डरा दिया? यहां फ#@ पड़ी है और आप…' तो नवाजुद्दीन का जवाब आता है, 'तेरी एक मिनट में फ# गई, यहां फ#-फ#कर गुफा हो गई है।' इससे ये पता चलता है कि फिल्म में कॉमेडी का तड़का भी भरपूर होगा।

बता दें कि फिल्म में आयुष्मान के पिता की भूमिका में परेश रावल हैं, जो अपने ही अंदाज में फिल्म को मजेदार बनाते हैं। साथ ही इसके एक सीन में वो अपने बेटे के दांत देखकर कहते हैं, 'तेरे पंचिंग मशीन जैसे दांत दिखा,' जो काफी मजेदार होता है उनका दांत दिखाना। ये सारे डायलॉग्स कॉमिक अंदाज को उजागर करता है।

जानिये क्या है 'Thamma' से कनेक्शन

बता दें कि फिल्म का एक फनी सीन है, जिसमें परेश रावल अपने बेटे को लेकर सत्यराज के पास जाते हैं, जो 'बाहुबली' के कटप्पा के किरदार से भी पहचाने जाते हैं। सत्यराज इस कहावत का जिक्र करते हैं, 'अंडा से आमलेट बन सकता है लेकिन क्या आमलेट से अंडा बन सकता है?' तो परेश रावल इसका का जवाब देते है, 'मुझे क्या पता, मैं तो वेजिटेरियन हूं।' ये कॉमेडी के पूरे महौल को मजेदार बना रहा है।

दरसअल, सबसे मजेदार सीन तो ये है, जिसमें परेस रावल आयुष्मान की बुराई कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि, 'लप्पू सा आलोक, झींगुर सा लड़का…इसमें है क्या?' उनका ये फनी डायलॉग पाकिस्तान की सीमा हैदर के सचिन की याद दिला रहा है। क्योंकि जब इनकी लव स्टोरी सुर्खियों में आई थी तो सचिन की पड़ोसी ने उनके लिए इन शब्दों का यूज किया था।

इसके साथ ही 'थामा' का ट्रेलर उन दर्शकों के लिए मनोरंजन का मिश्रण है जो हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का मजा एक साथ लेना चाहते हैं। कहानी में कॉमेडी के साथ-साथ हॉरर का तड़का भी देखने को मिलेगा, जो इसे बिल्कुल अलग बनाता है।

