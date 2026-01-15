‘धुरंधर’ से भी ज्यादा खूंखार है The Bluff! एक्ट्रेस ने पार की हिंसा की हर हद, देखें

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ट्रेलर वायरल होते ही फैंस की रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। प्रियंका के कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ हो रही है। एक यूजर ने उनकी तुलना 'धुरंधर' के 'रहमान डकैत' यानी अक्षय खन्ना से कर दी है। तो वहीं, एक अन्य फैन ने लिखा, "प्रियंका चोपड़ा के सालों के हार्ड वर्क और धैर्य का फल अब उन्हें हॉलीवुड में लीड हीरो के तौर पर मिल रहा है।" बता दें, इस फिल्म का निर्देशन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है, जबकि इसे 'एवेंजर्स' जैसी फिल्में बनाने वाले फेमस रूसो ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया है। खास बात ये है कि प्रियंका चोपड़ा खुद भी इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, जो हॉलीवुड में उनकी बतौर निर्माता पहली फिल्म बताई जा रही है। फिल्म में प्रियंका के साथ कार्ल अर्बन (विलेन), टेमुएरा मॉरिसन और इस्माइल क्रूज कोर्डोवा जैसे कलाकार लीड रोल में हैं।