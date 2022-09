‘Brahmastra’ की धमाकेदार कमाई के पीछे का अब खुला राज, इस ट्रिक के चलते बायकॉट ट्रेंड के बीच चल पड़ी फिल्म

लंबे समय से बॉलीवुड में हिट फिल्मों का सूखा पड़ा हुआ था। हर कोई अच्छी फिल्म का इंतजार कर रहा था। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों से हर कोई परेशान था। इस बीच बीते शुक्रवार रिलीज हुई आलिया भट्ट और रणबीर की फिल्म 'बह्मास्त्र' बॉक्स ऑफिस के लिए वरदान साबित हुई। बायकॉट ट्रेंड के बावजूद फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया।

पिछले सप्ताह सिनेमाघर में रिलीज हुई अयान मुखर्जी की फिल्म 'बह्मास्त्र' लगातार धुंआधार कमाई कर रही है। रिलीज से पहले फिल्म का जमकर विरोध हुआ बावजूद इसके फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 36 करोड़ रुपये से ऊपर की कमाई की थी, जिसके बाद दूसरा दिन: 41 करोड़ रुपये, तीसरे दिन: 43.25 करोड़ रुपये तक, चौथे दिन 16.50 करोड़ रुपये और पांचवे दिन 13 करोड़ रुपये तक की कमाई की और आज 8वें दिन भी फिल्म के कलेक्शन की रफ्तार बनी हुई है।

The secret behind the banging of 'Brahmastra' is now open know the reason here