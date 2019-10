कश्मीर में महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर भड़क उठी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, हिंदुस्तान को लेकर कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली: जब से ही कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, तभी से वहां से कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं अभी हाल ही में कश्मीर में विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भड़क उठीं। उन्होंने अपने गुस्से को सोशल मीडिया पर जाहिर करते हुए ट्वीट किया है।

बुजु़र्ग औरतों को हिरासत में ले लिया? खुद को बहादुर कहते हो? हिंदुस्तान में कहीं और कर सकते हो ऐसा?

By arresting elderly women, who are protesting peacefully, what message are we trying to send to the world, to the rest of India ?

Pathetic. https://t.co/vCMxdvBReA