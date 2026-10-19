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‘ये सिर्फ धमकियां नहीं, गोलियां चली हैं’, टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर राकेश बेदी ने जताई चिंता बोले- ‘डर में कैसे काम करेंगे कलाकार?

Rakesh Bedi on Tiger Shroff Firing Incident: धुरंधर एक्टर राकेश बेदी ने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई फायरिंग की घटना पर हैरानी जताई और सरकार से फिल्म इंडस्ट्री का भरोसा फिर से कायम करने की अपील की।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Oct 19, 2026

Rakesh Bedi on Tiger Shroff Firing Incident

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद राकेश बेदी ने सरकार से की कार्रवाई की मांग। (फोटो सोर्स: IMDb and ANI)

Rakesh Bedi on Tiger Shroff Firing Incident: मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना ने बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। राकेश बेदी ने इस घटना को चौंकाने वाला बताया है और सरकार से अपील की है कि वह फिल्म इंडस्ट्री का भरोसा बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाए। टाइम्स नाउ के साथ एक खास बातचीत में, दिग्गज एक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि टाइगर और उनके पिता, जैकी श्रॉफ, हमेशा से विवादों से दूर रहे हैं और उनकी छवि हमेशा साफ-सुथरी रही है।

राकेश बेदी का कहना है कि टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना चौंकाने वाली है

आगे राकेश बेदी ने कहा कि फायरिंग की इस घटना से उन्हें गहरा झटका लगा है। उन्होंने बताया कि वे जैकी श्रॉफ को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उनके साथ काम भी कर चुके हैं। राकेश ने कहा कि जैकी और टाइगर दोनों ही बहुत सहज स्वभाव के इंसान हैं और हमेशा विवादों से दूर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "जैकी मेरे पुराने दोस्त हैं और हमने साथ काम किया है। वे बहुत ही शांत और खुशमिजाज इंसान हैं, और उनके बेटे भी ऐसे ही हैं। इसलिए, यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वे लोग कभी भी किसी विवाद या गलत काम में शामिल नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कोई ऐसी बात है जो सामने नहीं आ रही है। मुझे यह भी नहीं पता कि टाइगर का क्या कनेक्शन हो सकता है, या क्या वह सलमान खान के साथ किसी फिल्म में काम करने वाले थे। मुझे इस बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है।"

राकेश ने मशहूर हस्तियों पर होने वाले ऐसे हमलों के संभावित कारणों पर भी बात की। उनका मानना ​​है कि इसके पीछे मुख्य मकसद पैसा हो सकता है, और शायद जबरन वसूली भी एक कारण हो। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं के पीछे कुछ और वजहें भी हो सकती हैं। राकेश ने कहा, "मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दा पैसा है। मुझे लगता है कि कुछ हद तक, यह जबरन वसूली (extortion) का मामला है। लेकिन इसके पीछे एक सोच यह भी है कि यह व्यक्ति हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता। कभी-कभी बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, इसके पीछे एक खास तरह की सोच होती है जिसे ये लोग मानते हैं।"

'डर के साए में कैसे काम करेगा कलाकार?'

बातचीत के दौरान, राकेश बेदी से पूछा गया कि क्या इंडस्ट्री फिर से उस दौर में लौट रही है, जब प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की हत्या जैसी घटनाओं ने बॉलीवुड में कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी थीं। अभिनेता ने कहा, "यह बहुत गंभीर मामला है। ये सिर्फ जुबानी धमकियां नहीं हैं, जहां कोई आकर कह दे कि वह आपको मार देगा या आपके साथ कुछ बुरा करेगा और फिर चला जाए। यहां गोलियां चली हैं और ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पुलिस, सरकार और संबंधित एजेंसियों को इस मामले को देखना चाहिए और तय करना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में भरोसा बनाए रखने और शहर में कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए क्या किया जा सकता है।"

टाइगर श्रॉफ की हिम्मत की की तारीफ

इसके अलावा 'धुरंधर' फिल्म के अपने एक डायलॉग से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए, बेदी ने जैकी श्रॉफ के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का जिक्र किया। टाइगर श्रॉफ के बारे में बहुत प्यार से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे तुम पर गर्व है, बच्चे! तुम मेरे बच्चे हो, टाइगर। तुम बच गए, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम बच गए।'

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Updated on:

19 Oct 2026 07:23 pm

Published on:

19 Oct 2026 07:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘ये सिर्फ धमकियां नहीं, गोलियां चली हैं’, टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर राकेश बेदी ने जताई चिंता बोले- ‘डर में कैसे काम करेंगे कलाकार?

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