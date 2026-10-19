‘ये सिर्फ धमकियां नहीं, गोलियां चली हैं’, टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर राकेश बेदी ने जताई चिंता बोले- ‘डर में कैसे काम करेंगे कलाकार?

बातचीत के दौरान, राकेश बेदी से पूछा गया कि क्या इंडस्ट्री फिर से उस दौर में लौट रही है, जब प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की हत्या जैसी घटनाओं ने बॉलीवुड में कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी थीं। अभिनेता ने कहा, "यह बहुत गंभीर मामला है। ये सिर्फ जुबानी धमकियां नहीं हैं, जहां कोई आकर कह दे कि वह आपको मार देगा या आपके साथ कुछ बुरा करेगा और फिर चला जाए। यहां गोलियां चली हैं और ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पुलिस, सरकार और संबंधित एजेंसियों को इस मामले को देखना चाहिए और तय करना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में भरोसा बनाए रखने और शहर में कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए क्या किया जा सकता है।"