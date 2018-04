मुंबई। टाइगर श्रॉफ इनदिनों अपनी पिछली फिल्म 'बागी 2' की सफलता को एंज्वाय करते हुए अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं। बात दें कि इन दिनों टाइगर अगली फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के सीक्वल में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म की पूरी टीम देहरादून पहुंच चुकी है। मूवी के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा और अनन्या पांडे पहले ही देहरादून जा चुके हैं। वहीं रविवार सुबह देहरादून जाने के लिए टाइगर श्रॉफ एयरपोर्ट पर देखे गए हैं।

यह फिल्म साल 2012 में आई करण जौहर की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' का सीक्वल है। इस फिल्म में पहले वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा काम कर चुके हैं।

खबरों की मानें तो जहां पिछली फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ में आलिया के पीछे वरुण और सिद्धार्थ घूमते नजर आए थे। वहीं इस फिल्म के सीक्वल में हीरो एक होगा और एक्ट्रेस दो होंगी। मूवी में अनन्या के अलावा तारा सुतारिया नजर आने वाली हैं।

फैंस को देखकर इमोशनल हुए सलमान, इशारों से कहां मैं ठीक हूं, अब...

The FRANCHISE continues!!!! The college opens its doors to a new Student! @iTIGERSHROFF #StudentOfTheYear2 directed by @punitdmalhotra @foxstarhindi @DharmaMovies @apoorvamehta18 .... pic.twitter.com/gl77UpU4bv