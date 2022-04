अभिषेक बच्चन की 'पत्नी'बनने के लिए एक्ट्रेस को बढ़ाना पड़ा था वजन, अब वजन घटाना हुआ मुश्किल

फिल्म 'दसवीं' रिलीज हो चुकी हैं। इस फिल्म को दर्शकों की और से काफी ज्यादा प्यार भी मिला हैं। निम्रत कौर हाल ही में फिल्म 'दसवीं' में नजर आईं हैं। बता दे कि एक्ट्रेस अपने किरदार में जान डालने के लिए काफी महनत की हैं।

Updated: April 21, 2022 11:08:27 am

अभिषेक बच्चन (abhishek bachchan) की ऑन स्क्रीन पत्नी बनने के लिए निम्रत कौर ( Nimrat Kaur) को काफी ज्यादा महनत करनी पड़ी हैं। बता दे कि फिल्म दसवीं (Dasvi) के लिए उनके सामने ऐसी शर्त रखी गई थी की जिसके कारण उन्हें अपने ऊपर काफी काम करना पड़ा था। इतना ही नहीं फिल्म खत्म होने के बाद भी अभिनेत्री को काफी ज्यादा पसीना बढ़ाना पड़ा था।

To become Abhishek Bachchan's wife actress nimrat kaur had gain weight