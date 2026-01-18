अंडरवर्ल्ड डॉन के इश्क में बर्बाद...90s की इस टॉप एक्ट्रेस को खानी पड़ी 5 साल जेल की रोटियां

बता दें, दुबई में अपने एक शो के दौरान मोनिका की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से हुई और उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। अबू ने अपने लोकप्रियता से मोनिका को फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े निर्माताओं और निर्देशकों से मिलवाया और उन्हें 'प्यार इश्क और मोहब्बत', 'तड़ा' और 'जोड़ी नंबर 1' जैसी फिल्मों में काम मिला। एक दिन अचानक मोनिका ने अबू सलेम के साथ रहने के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। 2002 में दोनों पुर्तगाल गए, लेकिन फर्जी दस्तावेजों का यूज करके देश में एंट्री करने के आरोप में गिरफ्तार हो गए। भारत प्रत्यर्पित होने से पहले उन्होंने पुर्तगाल की जेल में लगभग ढाई साल बिताए। फिर सीबीआई अदालत ने मोनिका को 5 साल की सजा सुनाई, जिसे बाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने घटाकर 3 साल कर दिया।