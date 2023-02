सोनम कपूर का नया लुक देख कंफ्यूज हुए नेटिजन्स, कहा - शोले का ठाकुर

Sonam Kapoor Got Trolled: फैशन के मामले में सोनम कपूर हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्हें एक इवेंट में स्पॉट किया गया। इस इवेंट में वह अतरंगी लुक में पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है। सोनम को देखने के बाद लोग उनकी तुलना शोले के ठाकुर से कर रहे हैं।

Sonam Kapoor Wears An Anarkali Dress With Black And Silver Jacket, Netizens Compare Her Look To 'Thakur' From Sholay