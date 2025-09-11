Gori Gori Song Controversy: 21 साल पुराने इस गाने के पीछे की सच्चाई, जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

अभिजीत ने ये खुलासा सिंगिंग रियलिटी शो 'सुपर सिंगर' के सेट पर किया। उन्होंने कहा कि अनु मलिक ने अचानक फैसला लिया कि वो खुद इस गाने को गाएंगे। अभिजीत ने अनु मलिक को 'पागल' कहते हुए कहा कि अनु मलिक उनके गाए गानों को सुनकर प्रेरित होते थे और फिर खुद गाने की कोशिश करते थे। इस पर अभिजीत का कहना है कि इस घटना से उन्हें और केके को बहुत निराशा हुई। बता दें कि 'गोरी गोरी' गाने को आखिरकार अनु मलिक, सुनिधि चौहान और शान ने गाया था। ये गाना फिल्म का सबसे हिट गाना बना और आज भी लोग इसे खूब सूनना पसंद करते हैं।