Gori Gori Song Controversy: 21 साल पुराने इस गाने के पीछे की सच्चाई, जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

Gori Gori Song Controversy: म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान रखने वाले सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने एक बड़ा दावा किया है, जिससे इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। सिंगर अभिजीत का कहना है कि शाहरुख खान की फिल्म 'मैं हूं ना' का सुपरहिट गाना 'गोरी गोरी' पहले वे और केके गाने वाले थे, लेकिन संगीतकार अनु मलिक ने आखिरी वक्त में इसे खुद गा लिया है।
अभिजीत ने ये खुलासा सिंगिंग रियलिटी शो 'सुपर सिंगर' के सेट पर किया। उन्होंने कहा कि अनु मलिक ने अचानक फैसला लिया कि वो खुद इस गाने को गाएंगे। अभिजीत ने अनु मलिक को 'पागल' कहते हुए कहा कि अनु मलिक उनके गाए गानों को सुनकर प्रेरित होते थे और फिर खुद गाने की कोशिश करते थे। इस पर अभिजीत का कहना है कि इस घटना से उन्हें और केके को बहुत निराशा हुई। बता दें कि 'गोरी गोरी' गाने को आखिरकार अनु मलिक, सुनिधि चौहान और शान ने गाया था। ये गाना फिल्म का सबसे हिट गाना बना और आज भी लोग इसे खूब सूनना पसंद करते हैं।
अभिजीत ने आगे कहा कि अनु मलिक ने उनके और केके के वर्जन को सुनने के बाद गाना अपने नाम कर लिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अनु मलिक ने उनके गाए कई और गाने भी लिए, जैसे फिल्म 'बादशाह' और 'खुद्दार' के गाने, जो पहले अभिजीत ने रिकॉर्ड किए थे। अनु मलिक के काम करने के तरीके पर तंज कसते हुए अभिजीत ने कहा कि वे पहले गायक से गाना रिकॉर्ड करवाते थे, फिर उसी स्टाइल में खुद गाते थे।
अभिजीत ने अनु मलिक की प्रतिभा की तारीफ भी की, लेकिन उनकी इस आदत को 'पागलपन' बताया। उन्होंने कहा कि मलिक में प्रतिभा थी, लेकिन वे दूसरों के गाने लेने से नहीं चूकते थे। अभिजीत के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस छिड़ गई थी।
कुछ लोग अभिजीत के दावे का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ अनु मलिक का पक्ष ले रहे थे। बता दें कि 'मैं हूं ना' के 21 साल पुराने इस गाने को लेकर नया विवाद बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गया था। अभिजीत का ये बयान उस दौर की संगीत इंडस्ट्री की सच्चाई को उजागर करता है।