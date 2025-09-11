Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Gori Gori Song Controversy: 21 साल पुराने इस गाने के पीछे की सच्चाई, जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

Gori Gori Song Controversy: 21 साल पहले रिलीज हुए इस गाने के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस गाने के बनने की कहानी, उसमें शामिल कलाकारों के बीच के संबंध और उसके पीछे की प्रेरणा, सब कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 11, 2025

21 साल पुराने इस गाने के पीछे की सच्चाई, जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य और गाने की पोस्टर (फोटो सोर्स: X)

Gori Gori Song Controversy: म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान रखने वाले सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने एक बड़ा दावा किया है, जिससे इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। सिंगर अभिजीत का कहना है कि शाहरुख खान की फिल्म 'मैं हूं ना' का सुपरहिट गाना 'गोरी गोरी' पहले वे और केके गाने वाले थे, लेकिन संगीतकार अनु मलिक ने आखिरी वक्त में इसे खुद गा लिया है।

21 साल पुराने इस गाने के पीछे की सच्चाई

अभिजीत ने ये खुलासा सिंगिंग रियलिटी शो 'सुपर सिंगर' के सेट पर किया। उन्होंने कहा कि अनु मलिक ने अचानक फैसला लिया कि वो खुद इस गाने को गाएंगे। अभिजीत ने अनु मलिक को 'पागल' कहते हुए कहा कि अनु मलिक उनके गाए गानों को सुनकर प्रेरित होते थे और फिर खुद गाने की कोशिश करते थे। इस पर अभिजीत का कहना है कि इस घटना से उन्हें और केके को बहुत निराशा हुई। बता दें कि 'गोरी गोरी' गाने को आखिरकार अनु मलिक, सुनिधि चौहान और शान ने गाया था। ये गाना फिल्म का सबसे हिट गाना बना और आज भी लोग इसे खूब सूनना पसंद करते हैं।

ये भी पढ़ें

सस्पेंस और खौफ की दुनिया की काली सच्चाई, ये 5 खतरनाक हॉरर सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद
OTT
सस्पेंस और खौफ की दुनिया की काली सच्चाई, ये 5 खतरनाक हॉरर सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद
सुपरहिट गाना 'गोरी गोरी' (फोटो सोर्स: Tsries)

अभिजीत ने आगे कहा कि अनु मलिक ने उनके और केके के वर्जन को सुनने के बाद गाना अपने नाम कर लिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अनु मलिक ने उनके गाए कई और गाने भी लिए, जैसे फिल्म 'बादशाह' और 'खुद्दार' के गाने, जो पहले अभिजीत ने रिकॉर्ड किए थे। अनु मलिक के काम करने के तरीके पर तंज कसते हुए अभिजीत ने कहा कि वे पहले गायक से गाना रिकॉर्ड करवाते थे, फिर उसी स्टाइल में खुद गाते थे।

अनु मलिक की प्रतिभा की तारीफ की

अभिजीत ने अनु मलिक की प्रतिभा की तारीफ भी की, लेकिन उनकी इस आदत को 'पागलपन' बताया। उन्होंने कहा कि मलिक में प्रतिभा थी, लेकिन वे दूसरों के गाने लेने से नहीं चूकते थे। अभिजीत के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस छिड़ गई थी।

कुछ लोग अभिजीत के दावे का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ अनु मलिक का पक्ष ले रहे थे। बता दें कि 'मैं हूं ना' के 21 साल पुराने इस गाने को लेकर नया विवाद बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गया था। अभिजीत का ये बयान उस दौर की संगीत इंडस्ट्री की सच्चाई को उजागर करता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

11 Sept 2025 05:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Gori Gori Song Controversy: 21 साल पुराने इस गाने के पीछे की सच्चाई, जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.