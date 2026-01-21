‘कौन हैं ये अंकल?’, शाहरुख खान को लेकर वायरल स्क्रीनशॉट पर तुर्की की एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, खुद बताया सच

Hande Ercel-Shahrukh Khan Row (सोर्स- इंस्टाग्राम)
Hande Ercel Denies Calling Shahrukh Khan Uncle: अक्सर सोशल मीडिया पर एक छोटी सी तस्वीर या पंक्ति बड़ा विवाद खड़ा कर देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक इंटरनेशनल पुरस्कार समारोह से जुड़ा एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान मंच पर थे और ऑडियंस में बैठी तुर्की की एक अभिनेत्री कैमरे में किसी खास पल को कैद करती दिखीं। बस इसके बाद ये मामला सोशल मी़डिया पर सुर्खियों में आ गया।
इतना ही नहीं, इसके साथ ही एक कथित स्क्रीनशॉट भी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि हांडे एर्सेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक टिप्पणी करते हुए हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे शाहरुख को अंकल कहकर बुलाया है। देखते ही देखते ये स्कीनशॉट तेजी से वायरल हो गया और प्रशंसकों के बीच नाराजगी और बहस छिड़ गई। स्कीनशॉट में शाहरुख को संबोधित करते हुए लिखा था- ये अंकल कौन हैं।
मामला बढ़ता देख तुर्की की मशहूर अभिनेत्री हांडे एर्सेल ने खुद सामने आकर सच्चाई रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वायरल हो रहा कथित संदेश पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत है। अभिनेत्री ने स्पष्ट किया कि जिस टिप्पणी को उनके नाम से जोड़ा जा रहा है, वह नकली है और उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उनके इस बयान के बाद विवाद पर काफी हद तक विराम लग गया।
दरअसल, जिस वीडियो ने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया, उसमें हांडे एर्सेल समारोह के दौरान मंच पर मौजूद शाहरुख खान को अपने फोन में रिकॉर्ड करती नजर आ रही थीं। यह पल उनके प्रशंसकों को बेहद पसंद आया और इसे एक कलाकार द्वारा दूसरे कलाकार के प्रति सम्मान के रूप में देखा गया। बाद में हांडे ने इस वीडियो को अपनी कहानी में भी साझा किया, जिससे एक्साइटमेंट और बढ़ गया।
अब जब खुद अभिनेत्री ने सामने आकर सच बता दिया है तो भारतीय प्रशंसकों ने राहत की सांस ली है। कई लोगों ने अभिनेत्री का धन्यवाद किया कि उन्होंने झूठी खबरों को समय रहते खारिज किया। कुछ प्रशंसकों ने सार्वजनिक रूप से उनसे माफी भी मांगी और कहा कि झूठी सूचनाओं के कारण उन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। वहीं, कई लोगों ने हांडे एर्सेल के साहस और स्पष्टता की सराहना की।
अगर काम की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘किंग’ को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन जैसे कलाकारों के नाम भी जुड़े बताए जा रहे हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान सिद्धार्थ आनंद के हाथ में है और इसके अगले साल के अंत तक आने की चर्चा है, हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है।
