‘कौन हैं ये अंकल?’, शाहरुख खान को लेकर वायरल स्क्रीनशॉट पर तुर्की की एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, खुद बताया सच

अगर काम की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘किंग’ को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन जैसे कलाकारों के नाम भी जुड़े बताए जा रहे हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान सिद्धार्थ आनंद के हाथ में है और इसके अगले साल के अंत तक आने की चर्चा है, हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है।