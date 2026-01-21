21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘कौन हैं ये अंकल?’, शाहरुख खान को लेकर वायरल स्क्रीनशॉट पर तुर्की की एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, खुद बताया सच

Hande Ercel Denies Calling Shahrukh Khan Uncle: अभिनेत्री हांडे एर्सेल का एक कथित स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हुआ जिसमें वो शाहरुख खान को अंकल कहते हुए नजर आईं। अब एक्ट्रेस ने खुद सामने आकर इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 21, 2026

Hande Ercel Denies Calling Shahrukh Khan Uncle

Hande Ercel-Shahrukh Khan Row (सोर्स- इंस्टाग्राम)

Hande Ercel Denies Calling Shahrukh Khan Uncle: अक्सर सोशल मीडिया पर एक छोटी सी तस्वीर या पंक्ति बड़ा विवाद खड़ा कर देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक इंटरनेशनल पुरस्कार समारोह से जुड़ा एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान मंच पर थे और ऑडियंस में बैठी तुर्की की एक अभिनेत्री कैमरे में किसी खास पल को कैद करती दिखीं। बस इसके बाद ये मामला सोशल मी़डिया पर सुर्खियों में आ गया।

कथिक स्कीनशॉट भी हुआ वायरल

इतना ही नहीं, इसके साथ ही एक कथित स्क्रीनशॉट भी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि हांडे एर्सेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक टिप्पणी करते हुए हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे शाहरुख को अंकल कहकर बुलाया है। देखते ही देखते ये स्कीनशॉट तेजी से वायरल हो गया और प्रशंसकों के बीच नाराजगी और बहस छिड़ गई। स्कीनशॉट में शाहरुख को संबोधित करते हुए लिखा था- ये अंकल कौन हैं।

अभिनेत्री ने खुद तोड़ी चुप्पी

मामला बढ़ता देख तुर्की की मशहूर अभिनेत्री हांडे एर्सेल ने खुद सामने आकर सच्चाई रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वायरल हो रहा कथित संदेश पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत है। अभिनेत्री ने स्पष्ट किया कि जिस टिप्पणी को उनके नाम से जोड़ा जा रहा है, वह नकली है और उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उनके इस बयान के बाद विवाद पर काफी हद तक विराम लग गया।

अभिनेता को रिकॉर्ड करते हुए आईं नजर

दरअसल, जिस वीडियो ने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया, उसमें हांडे एर्सेल समारोह के दौरान मंच पर मौजूद शाहरुख खान को अपने फोन में रिकॉर्ड करती नजर आ रही थीं। यह पल उनके प्रशंसकों को बेहद पसंद आया और इसे एक कलाकार द्वारा दूसरे कलाकार के प्रति सम्मान के रूप में देखा गया। बाद में हांडे ने इस वीडियो को अपनी कहानी में भी साझा किया, जिससे एक्साइटमेंट और बढ़ गया।

प्रशंसकों की प्रतिक्रिया आई सामने

अब जब खुद अभिनेत्री ने सामने आकर सच बता दिया है तो भारतीय प्रशंसकों ने राहत की सांस ली है। कई लोगों ने अभिनेत्री का धन्यवाद किया कि उन्होंने झूठी खबरों को समय रहते खारिज किया। कुछ प्रशंसकों ने सार्वजनिक रूप से उनसे माफी भी मांगी और कहा कि झूठी सूचनाओं के कारण उन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। वहीं, कई लोगों ने हांडे एर्सेल के साहस और स्पष्टता की सराहना की।

काम के मोर्चे पर व्यस्त हैं शाहरुख

अगर काम की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘किंग’ को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन जैसे कलाकारों के नाम भी जुड़े बताए जा रहे हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान सिद्धार्थ आनंद के हाथ में है और इसके अगले साल के अंत तक आने की चर्चा है, हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है।

ये भी पढ़ें

पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हाथों में हाथ डाल स्पॉट हुईं सिंगर, बिना शादी किए बनी थीं मां, तस्वीरों से मची सनसनी
हॉलीवुड
Katy Perry Spotted With Justin Trudeau

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 02:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘कौन हैं ये अंकल?’, शाहरुख खान को लेकर वायरल स्क्रीनशॉट पर तुर्की की एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, खुद बताया सच

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Sara Arjun On Age Gap Controversy: एज गैप विवाद पर अब ‘ धुरंधर’ की हीरोइन का जवाब … फर्क नहीं पड़ता 

Sara Arjun Image
बॉलीवुड

एनर्जी और आवाज…’Chaap Tilak’ से चर्चा में आईं राशा थडानी, ‘लाइकी-लाइका’ के गाने से किया नया एक्सपेरिमेंट

एनर्जी और और आवाज...'Chaap Tilak' से चर्चा में आईं राशा थडानी, 'लाइकी-लाइका' के गाने से किया नया एक्सपेरिमेंट
बॉलीवुड

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति हुईं इमोशनल, भावुक नोट आया सामने

ssr sister
बॉलीवुड

हमें एक-दूसरे से लड़वाया जा रहा है… अहान शेट्टी ने किसके लिए कही इतनी बड़ी बात?

Ahan Shetty on social media comparisons with ahaan panday said We are being made to fight each other
बॉलीवुड

Priyanka Chopra-Deepika Padukone Debate: एक ‘लाइक’ और मच गया बवाल! ग्लोबल आइकॉन ने छेड़ दी वर्क कल्चर की जंग

Priyanka Chopra - Deepika Padukone Photo
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.