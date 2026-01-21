21 जनवरी 2026,

मनोरंजन

Shah Rukh की घड़ी ने खींचा सबका ध्यान, कीमत इतनी कि आप मुंबई में आसानी से घर खरीद लें

Shah Rukh Khan Rolex Daytona Sapphire: शाहरुख के हाथ में नजर आई एक घड़ी सभी का ध्यान खींच रही है। इस दुर्लभ घड़ी की कीमत इतनी है कि आप आसानी से मकान भी खरीद सकते हैं। शाहरुख के पास ऐसी कई घड़ियां हैं।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 21, 2026

शाहरुख की घड़ी की कीमत करोड़ों में है। (PC: instagram/luxoeus)

Shah Rukh Khan Rolex watch: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख का रहन-सहन और पहनावा किसी राजा से कम नहीं है। शाहरुख के हाथ में बंधी घड़ी की कीमत ही लाखों-करोड़ों में होती है। हाल ही में वह रियाद में आयोजित जॉय अवॉर्ड्स (Joy Awards in Riyadh) में एक शानदार घड़ी पहने नजर आए थे, जिसने सभी का ध्यान खींचा। शाहरुख खान को घड़ियों का शौक है और उनके कलेक्शन में दिग्गज कंपनियों ऐसी घड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत में कार क्या मकान भी आ जाए।

केवल VVIP के लिए रिजर्व

जॉय अवॉर्ड्स में शाहरुख ने रोलेक्स कंपनी एक दुर्लभ घड़ी पहनी थी। ऑनलाइन वायरल हो रही तस्वीरों में शाहरुख ऑल-ब्लैक ड्रेस में स्टाइलिश दिख रहे हैं। उन्होंने एक स्लीक जैकेट के साथ कोट पहना हुआ है। लेकिन लोगों की नजर ठहर रही है उनके हाथ में बंधी घड़ी पर। किंग खान ने रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना सैफायर (Rolex Cosmograph Daytona Sapphire) पहनी थी, जो वॉचेस एंड वंडर्स 2025 का एक ऑफ-कैटलॉग पीस है। इसे केवल रोलेक्स के टॉप VVIP क्लाइंट्स के लिए रिजर्व रखा जा सकता है।

क्यों खास है ये Rolex घड़ी?

यह शानदार घड़ी 40 मिमी के 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड केस के साथ आती है, जिस पर 54 ब्रिलिएंट-कट हीरे जड़े हैं। इसमें 36 बैगेट-कट नीले नीलम से सजा बेज़ल है। डायल सिल्वर ऑब्सिडियन से तैयार किया गया है, जो रोशनी बदलने के साथ-साथ हल्का रंग बदलता है। 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड ऑयस्टर ब्रेसलेट वॉच की भव्यता को और निखार देता है। शाहरुख के पास रोलेक्स की कई घड़ियां हैं, लेकिन यह वाली बेहद खास है। घड़ी दिखने में इतनी आकर्षक है कि देखने वाले की नजरें इससे हटती ही नहीं हैं। जाहिर है जब किंग खान ने इसे पहन है, तो कीमत भी काफी ज्यादा होगी। शाहरुख की इस घड़ी की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है।

कितनी है इस घड़ी की कीमत?

रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना सैफायर एक बेहद खास, आकर्षक और दुर्लभ घड़ी है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी अनुमानित कीमत 13,51,26,825 रुपए बताई जाती है। दुनिया भर में ऐसी केवल गिनी-चुनी घड़ियां ही मौजूद हैं, इसलिए यह और भी ज्यादा दुर्लभ हो गई है। इस घड़ी को 'घोस्ट' वॉच भी कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भी किसी सार्वजनिक रोलेक्स कैटलॉग में दिखाई नहीं देती। वैसे, यह पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान को यह अल्ट्रा-लक्ज़री घड़ी पहने देखा गया है। उन्होंने दुबई में नए साल के जश्न के दौरान भी यही रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना सैफायर पहनी थी। बता दें कि मुंबई के कई इलाकों में 2 से 7 करोड़ रुपए में 2-3 BHK फ्लैट आसानी से आ सकता है। यानी शाहरुख की एक घड़ी से घर खरीदने के बाद भी बैंक में काफी पैसा बचेगा।

शाहरुख के पास कितनी दौलत?

शाहरुख खान के पास दौलत का पूरा पहाड़ है। पिछले साल आई हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शाहरुख की नेटवर्थ 1.4 अरब डॉलर (करीब 12490 करोड़ रुपए) बताई गई थी। किंग खान ने दौलत के मामले में टेलर स्विफ्ट और सेलेना गोमेज, टॉम क्रूज जैसे सबसे अमीर सेलिब्रिटीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि 2024 की लिस्ट में शाहरुख की दौलत 7300 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। इस लिहाज से देखें तो महज एक साल में उनकी नेटवर्थ में 5 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। किंग खान फिल्म के लिए मोटी फीस लेते हैं। इसके अलावा विज्ञापनों से भी उन्हें हर साल अच्छी-खासी कमाई होती है। रेड चिली एंटरटेनमेंट के नाम से उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है।

खबर शेयर करें:

