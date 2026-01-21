Shah Rukh की घड़ी ने खींचा सबका ध्यान, कीमत इतनी कि आप मुंबई में आसानी से घर खरीद लें

रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना सैफायर एक बेहद खास, आकर्षक और दुर्लभ घड़ी है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी अनुमानित कीमत 13,51,26,825 रुपए बताई जाती है। दुनिया भर में ऐसी केवल गिनी-चुनी घड़ियां ही मौजूद हैं, इसलिए यह और भी ज्यादा दुर्लभ हो गई है। इस घड़ी को 'घोस्ट' वॉच भी कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भी किसी सार्वजनिक रोलेक्स कैटलॉग में दिखाई नहीं देती। वैसे, यह पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान को यह अल्ट्रा-लक्ज़री घड़ी पहने देखा गया है। उन्होंने दुबई में नए साल के जश्न के दौरान भी यही रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना सैफायर पहनी थी। बता दें कि मुंबई के कई इलाकों में 2 से 7 करोड़ रुपए में 2-3 BHK फ्लैट आसानी से आ सकता है। यानी शाहरुख की एक घड़ी से घर खरीदने के बाद भी बैंक में काफी पैसा बचेगा।