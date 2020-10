'Unfair Lovely' लेकर आ रहे हैं रणदीप हुड्डा और इलियाना डिक्रूज, गोरेपन को बढ़ावा देने वालों को सोच पर होगा प्रहार

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज (Ileana D’cruz) और रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) की जोड़ी आपको फिल्म 'अनफेयर एंड लवली' (Unfair & Lovely) में जल्द ही दिखाई देगी। इसकी अनाउंसमेंट सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया की है। जाहिर है फिल्म के नाम से समझ आ रहा है कि पिछले दिनों उठे सांवले रंग के मुद्दे पर इसकी कहानी आधारित होने वाली है। जिसको लेकर फेयर एंड लवली ने अपना नाम भी बदल लिया था। गोरे रंग का विज्ञापन करने वाले स्टार्स को भी सोशल मीडिया (Social media) पर खूब ट्रोल किया गया था। अब इसी सांवले और गोरे रंग को लेकर राइटर बलविंदर सिंह जंजुआ फिल्म लेकर आ रहे हैं।

इलियाना और रणदीप की इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे एक सांवली लड़की को समाज में क्या-क्या झेलना पड़ता है। गोरी त्वचा के पीछे लोगों का क्रेज भी फिल्म में देखने को मिलेगा। इलियाना हरियाणा की एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। फिल्‍म 'अनफेयर एंड लवली' की शूटिंग नवंबर में शुरू होगी। मजेदार बात ये है कि फिल्म एक कॉमेडी मूवी होगी। रणदीप हुड्डा पहली बार किसी फिल्म में कॉमेडी करते हुए दिखाई देंगे। बलविंदर सिंह जंजुआ ने फिल्म की कहानी लिखी है और अब वो निर्देशन की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। वो 'सांड की आंख' और 'मुबारकां' जैसी फिल्‍में भी लिख चुके हैं। फिल्म का म्यूजिक कमाल का होने वाला है क्योंकि इसके अंदर इरशाद कामिल के लिखे हुए गाने सुनने को मिलेंगे।

Har koi fair, lovely nahi hota, aur har koi lovely, fair nahi hota.

Nahi samjhe? 😄

Sab samajh jaoge in my next #UnfairNLovely

Really excited to be shooting this one with the beautiful @Ileana_Official and my superb director @BalwinderJanjua@sonypicsprodns @sonypicsindia pic.twitter.com/NWEHJ74GEb