इस्लाम में विश्वास नहीं रखती हैं उर्फी जावेद, कहा- 'मैं कभी नहीं करूंगी किसी मुस्लिम लड़के से शादी'

बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद सुर्ख़ियों में आई एक्ट्रेस-मॉडल उर्फी जावेद अपने अतरंगी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो कब क्या पहन लें किसी को कुछ नहीं पता। अपने ड्रेसिंग स्टाइल और बोल्ड अवतार को लेकर उर्फी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। इसके साथ ही वो बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखती हैं। अब उर्फी ने अपनी शादी को लेकर बात बयान दिया है।

उर्फी पारंपरिक मुस्लिम परिवार से से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन मुस्लिम होने के बावजूद वो खुद मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करना चाहती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। अभिनेत्री ने आगे दावा किया था कि वह कभी किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी नहीं करेंगी।

uorfi javed never marry a muslim man she dont believe in islam