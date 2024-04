रिलीज होने वाली हैं ये धांसू फ्रेंचाइजी फिल्में, जानें कब बड़े पर्दे पर मचेगा धमाल

वेलकम टू द जंगल (Welcome to the Jungle) ‘वेलकम टू द जंगल’ अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट 20 दिसंबर, 2024 बताई जा रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, संजय दत्त, तुषार कपूर, राजपाल यादव, परेश रावल, सुनील शेट्टी, लारा दत्ता जैसे पॉपुलर चेहरे दिखाई देंगे।

एनिमल पार्क (Animal Park) रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म में बॉबी देओल और रणबीर कपूर की टक्कर को लोगों ने खूब पसंद किया। ‘एनिमल’ की रिलीज के एक महीने बाद ही फिल्म के सीक्वल ‘एनिमल पार्क’ का ऐलान कर दिया गया था। ऐसा कहा जा रहा है पार्ट 2 में ‘एनिमल’ के ही एक्टर्स नजर आने वाले हैं, यानी ज्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे। इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तक बताई नहीं गई है।

स्त्री 2 (Stree 2) फिल्म ‘स्त्री’ का ऐलान साल 2023 में ही कर दिया गया था। फिल्म की लगभग शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव दिखाई देंगे। फिल्म इसी साल 30 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।