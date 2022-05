ग्रीन बिकिनी और हाई हिल्स में Urfi Javed ने शेयर की बोल्ड वीडियो, यूजर्स बोले - 'Eco-Friendly हो गईं..'

हाल में उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो साझा की है, जिसमें वो ग्रीन बिकिनी में नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने ग्रीन कलर की हिल्स कैरी की हुई है, जो उनके लुक को और निखार रही है. उर्फी ने अपने बालों को बांधा हुआ है. वीडियो में उर्फी अपने किलर अदाओं से फैंस को दिल जीत रही हैं, तो कई ट्रोलर्स के निशाने पर भी हैं, लेकिन उनका ये कातिलाना अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. जहां कुछ फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स उनका मजाक उड़ाने में भी पीछे नहीं है. वीडियो को साझा करते हुए उर्फी लिखती हैं 'She move it like'.



इससे पहले उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी काफी सुर्खियों में थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया उनके साथ भेदभाव करता है. उन्होंने अपनी एक न्यूज हैडलाइन के साथ साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूप प्रभु (Samantha Roop Prabhu) की एक न्यूज़ हेडलाइन डाली थी, जिसमें सामंथा की तारीफ की गई थी, तो वहीं उर्फी का मजाक उड़ाया गया था, जिसको लेकर उन्होंने अपना नाराजगी जाहिर की थी. इसके अलावा कुछ समय पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी एक फोटो को फेसबुक से निकाल कर पॉर्न साइट पर डाल दिया गया था.