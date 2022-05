उर्फी जावेद ने ब्लैक मोनोकिनी में शेयर की बोल्ड तस्वीरें, फोटो देख फैन ने बांधे तारीफों के पुल

उर्फी जावेद अक्सर अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उर्फी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कीं जिनमें वो ब्लैक मोनोकिनी पहने दिख रही हैं। उर्फी की ये फोटोज फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं। यह पहली तस्वीर नहीं हैं जिसे फैंस काफी पंसद कर रहे हैं। उर्फी की हर एक तस्वीर फैंस को काफी ज्यादा पंसद आती हैं।

बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन में नजर आईं उर्फी जावेद अक्सर अपने स्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं।उर्फी अक्सर अपने लुक को लेकर एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। इसके चलते अक्सर उन्हें ट्रोल का सामना भी करना पड़ता हैं। उर्फी ने इंस्टाग्राम पर ब्लैक मोनोकिनी में अपनी तस्वीरें शेयर कीं। इसमें वो बाल खोलकर पोज करती दिख रही हैं। उनकी यह तस्वीर उनके फैंस को काफी ज्यादा पंसद आ रही हैं। फैंस उनकी इस तस्वीर पर लगातार कमेंट कर रहे हैं।

