बॉलीवुड

उर्वशी रौतेला पर गिरी गाज, इस मामले में ईडी ने भेजा समन

Illegal Betting APP Case: अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का आदेश जारी किया गया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 14, 2025

Urvashi Rautela Illegal Betting APP Case
उर्वशी रौतेला (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Urvashi Rautela Illegal Betting APP Case: अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में समन जारी किया है। उन्हें 16 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

उर्वशी ने 'वनएक्सबेट' नामक सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। इसी आधार पर ईडी ने उन्हें तलब किया है। उनके अलावा, पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को भी इस मामले में समन मिला है और उन्हें 15 सितंबर को पेश होने को कहा गया है।

ईडी की जांच में सामने आई ये बात

दरअसल, ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म गैरकानूनी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैला रहे हैं। इन्हीं में से एक है ‘वनएक्सबेट, जिसके विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार में कई सेलेब्रिटी जुड़े पाए गए हैं। जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है।

इसी सिलसिले में ईडी इस ऐप का प्रचार करने वाले सभी सेलिब्रिटी से पूछताछ कर रही है। ईडी ने पिछले सप्ताह भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी। इन प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर छद्म विज्ञापनों के लिए और उपयोगकर्ताओं से धन इकट्ठा करने के लिए कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा हा कि इसमें कई लोग पैसे लगा चुके हैं और उन्हें आर्थिक तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ा है।

क्रिकेटर सुरेश रैना से भी हो चुकी है पूछताछ

एक अन्य क्रिकेटर सुरेश रैना से भी पिछले महीने एजेंसी ने पूछताछ की थी। ईडी सट्टेबाजी ऐप्स के साथ मशहूर हस्तियों के संबंधों, अर्जित किसी भी विज्ञापन शुल्क और उनके बीच संचार के तरीके की जांच कर रहा है।

जांच एजेंसी ने जांच के हिस्से के रूप में गूगल और मेटा (फेसबुक) के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था।

उर्वशी रौतेला

Published on:

14 Sept 2025 08:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / उर्वशी रौतेला पर गिरी गाज, इस मामले में ईडी ने भेजा समन

