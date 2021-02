आइम नंबर्स पर बात करते हुए नज़र आईं Kangana- Deepika, वीडियो देखने के बाद एक्ट्रेस पर फूटा यूजर्स का गुस्सा

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) आए दिन अपने ट्विट्स के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह आए दिन किसी ना किसी ढंग से बॉलीवुड और सेलेब्स पर निशाना साधती हुईं दिखाई देती हैं। वह बड़ी ही बेबाकी से बॉलीवुड के जानी-मानी हस्तियों पर तंज कसती हैं और कभी-कभी तो गंभीर आरोप भी लगाती हुईं दिखाई देती हैं। वहीं इन दिनों कंगना के निशाने पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आ चुकी हैं। कंगना ने कुछ समय पहले अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। जो अब काफी सुर्खियों में बन गया है।

Watch this, it is many years ago in my early twenties teaching feminism to Bullywood, listen you all upcoming libru feminists, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो हम वहाँ के प्रिन्सिपल रह चुके हैं ! https://t.co/ZwpPRXwggP