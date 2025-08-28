'उसका चैप्टर मेरी लाइफ से...' Rakesh Bapat के साथ ब्रेकअप पर Shamita Shetty का बयान

Shamita Shettystatement on breakup: शमिता शेट्टी ने आखिरकार राकेश बापट के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है, जिसे उन्होंने अब अपनी जिंदगी का 'डिलीटेड चैप्टर' बताया है। दोनों 2021 में 'Bigg Boss Ott' में मिले थे और प्यार में पड़ गए थे, लेकिन उनका रिश्ता एक साल भी नहीं टिक पाया।
बता दें कि पिंकविला के साथ एक इंटरव्यू में शमिता ने कहा कि बिग बॉस के घर में रिश्ते बनना आम बात है क्योंकि लोग मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी दुनिया में चीजें अलग होती हैं।
'बिग बॉस के घर में जब आप इतने लंबे समय तक बंद रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे रिश्ते बनाना स्वाभाविक है। आप सहारे की तलाश करते हैं… अपने कमजोर पलों में, आप उस नजदीकी की तलाश करते हैं जो बहुत नेचुरल है, लेकिन अब उनका चैप्टर मेरी लाइफ से क्लोज हो चुका है।' शमिता ने आगे बताया कि बाहरी दुनिया में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग लोग हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है जो मेरी जिंदगी से मिटा दिया गया है।'
शमिता ने अपनी सिंगल लाइफ के बारे में भी बात की और कहा कि वो अब अपनी पर्सनल स्पेस से समझौता नहीं करना चाहतीं। एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन होने के नाते, मैं सिर्फ इसलिए अपनी शांति से समझौता नहीं करना चाहती क्योंकि आप कभी-कभी अकेले होते हैं। इसके साथ ही शमिता ने आगे कहा कि वो अब एक ऐसे साथी की तलाश में हैं जो उनकी 'आत्मा का सम्मान करे'। बता दें कि शमिता और राकेश ने सितंबर 2021 में डेटिंग शुरू की थी और जुलाई 2022 में उनका ब्रेकअप हो गया था।
बता दें कि इससे पहले चिट-चैट के दौरान शिल्पा ने कहा कि वो अपनी बहन शमिता के लिए एक दूल्हा ढूंढ रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो बहन का दूल्हा ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। शिल्पा ने कपिल के शो में बताया कि वो इस मामले में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती हैं और न ही हिचकिचाती हैं। साथ ही जब कपिल ने शमिता शेट्टी से पूछा, क्या आपका परिवार आप पर शादी करने का प्रेशर नहीं डालता, तब शमिता ने जवाब दिया, " वो बोल-बोलकर थक चुके हैं लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब प्रेशर फील नहीं होता।"