'उसका चैप्टर मेरी लाइफ से...' Rakesh Bapat के साथ ब्रेकअप पर Shamita Shetty का बयान

बता दें कि इससे पहले चिट-चैट के दौरान शिल्पा ने कहा कि वो अपनी बहन शमिता के लिए एक दूल्हा ढूंढ रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो बहन का दूल्हा ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। शिल्पा ने कपिल के शो में बताया कि वो इस मामले में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती हैं और न ही हिचकिचाती हैं। साथ ही जब कपिल ने शमिता शेट्टी से पूछा, क्या आपका परिवार आप पर शादी करने का प्रेशर नहीं डालता, तब शमिता ने जवाब दिया, " वो बोल-बोलकर थक चुके हैं लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब प्रेशर फील नहीं होता।"